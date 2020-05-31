Коронавирус в КЧР, последние новости на 31 мая 2020: статистику по COVID-19 могут занижать

Коронавирус в КЧР, последние новости на 31 мая 2020: количество зараженных COVID-19 в регионе может быть втрое выше. Как сообщала «КП - Северный Кавказ» в отдельных районах статистика по числу инфицированных может быть существенно занижена. Республиканский Роспотребнадзор занимается расследованием ситуации.

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По данным на утро 31 мая коронавирусом в КЧР заражены 1005 человек. За последние сутки диагностировано ещё 54 случая заболевания. Намечается положительная тенденция к росту числа выздоровевших — за сутки выписаны ещё 8 человек, всего перенесли коронавирус 304 жителя Карачаево-Черкесии.

Число летальных исходов не может не радовать. По статистике, лишь пять жителей региона скончались от COVID-19. По этому показателю регион находится на последнем месте антирейтинга по СКФО.

Региональный оперштаб продолжает делиться подробной информацией о числе зараженных по районам и городам республики. Так, на первом месте ожидаемо оказалась республиканская столица — в Черкесске инфицированы 492 человека. На второй позиции Малокарачаевский район — 108 случаев, Усть-Джегутинский — 103 пациента и Зеленчукский — 62. Дальше следуют Прикубанский (51), Адыге-Хабльский (39,) Абазинский (38), Хабезский (36) и Ногайский (29) районы. На других территориях число заболевших меньше 25 человек.

Республиканский Минздрав сообщает, что на данный момент в больницах находится 501 пациент. Остальные зараженные переносят болезнь в легкой форме. Они соблюдают домашний карантин.

В республике произошел бунт медиков «Скорой». 40 сотрудников экстренной помощи написали заявления на увольнения в Черкесске, ещё столько же — находятся на карантине из-за заражения COVID-19. Причиной протеста стали «невыносимые условия труда». В ситуации разобрался корреспондент «КП - Северный Кавказ».

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