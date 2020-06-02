Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июня 2020: около 60 человек умерли

Коронавирус в КЧР, последние новости на 2 июня 2020: официальную статистику проверяют следователи и прокуроры. Как ранее писала "КП - Северный Кавказ", число заболевших, возможно, втрое выше, чем нам преподносят. Сколько больных на самом деле - нельзя предположить. Реальные цифры скажут после разбирательств. Кроме того, сотрудник правоохранительных органов проверят жалобы медиков.

Первое признание насчет количества смертей дал министра здравоохранения КЧР Казим Шаманов. Он заявил, что во время пандемии от коронавируса и вирусной пневмонии скончались около 60 человек.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До выяснения точных данных мы будем публиковать единственную официальную сводку по коронавирусу в КЧР. Сейчас, по утренним сведениям оперативного штаба, в регионе отыскали 1137 заболевших, за сутки врачи поставили COVID-19 еще 70 людям. Медики вылечили 327 пациентов, пятеро умерли.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего зараженных, по сведениям на 30 мая, обнаружили в Черкесске - 566 человека. Следом идут Малокарачаевский (118 жителей), Усть-Джегутинский (105), Зеленчукский (73), Прикубанский (56), Адыге-Хабльский (40), Абазинский (39), Хабезский (39), Карачаевский (37) и Ногайский (29) районы. На других территориях Карачаево-Черкесии заболевших меньше 25.

Госпитализированы 568 пациентов. Остальные проходят лечение на дому.

Черкесск, может быть, останется без "Скорой помощи". Сорок работников написали заявления об уходе, примерно столько же - самоизолировались из-за заражения COVID-19 или контакта с больным. Причина у того и другого одна - плохие условия труда. Кроме того, медперсоналу не давали положенные деньги. Корреспондент "КП - Северный Кавказ" разобрался в ситуации.

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КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ СКФО

Карта распространения коронавируса в СКФО

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