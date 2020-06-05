Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 июня 2020: проверка данных еще идет

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 июня 2020: статистика по коронавирусу еще проверяется. Напомним, к делу подключились представители Генеральной прокуратуры. Кроме данных о заболевших и умерших, они изучат жалобы местных медиков. Если у вас есть информация о нарушения - контактные данные по ссылке.

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов уже объявил примерное число умерших от COVID-19 и вирусной пневмонии. С его слов, можно говорить о 60 скончавшихся.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца проверок "КП - Северный Кавказ" будем пользоваться единственной официальной информацией по коронавирусу в КЧР. Согласно сводке федерального оперштаба на утро 5 июня, в регионе зафиксировали 1354 заболевших. За день врачи диагностировали COVID-19 72 раза. Врачи вылечили 369 пациентов. Семеро, к несчастью, умерли.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе 00:00 00:00

Больше всего заболевших, по сведениям на 5 июня, зарегистрировали в Черкесске - 567 местных жителя. Далее Малокарачаевский (119 жителей), Усть-Джегутинский (107), Абазинский (82), Зеленчукский (76) и Прикубанский (56) районы. На других территориях КЧР заболевших меньше 50.

В госпитале 554 пациента. Остальные проходят лечение на дому.

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Депутат из Карачаево-Черкесии на время пандемии сменил работу. Ренат Акбаев устроился водителем "Скорой помощи" в Черкесске и работает там бесплатно. "КП - Северный Кавказ" пообщалась с чиновником.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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