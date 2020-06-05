2020-06-05T00:45:44+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 июня 2020: проверка данных еще идет

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 5 июня 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Коронавирус в КЧР, последние новости на 5 июня 2020: статистика по коронавирусу еще проверяется. Напомним, к делу подключились представители Генеральной прокуратуры. Кроме данных о заболевших и умерших, они изучат жалобы местных медиков. Если у вас есть информация о нарушения - контактные данные по ссылке.

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов уже объявил примерное число умерших от COVID-19 и вирусной пневмонии. С его слов, можно говорить о 60 скончавшихся.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

До конца проверок "КП - Северный Кавказ" будем пользоваться единственной официальной информацией по коронавирусу в КЧР. Согласно сводке федерального оперштаба на утро 5 июня, в регионе зафиксировали 1354 заболевших. За день врачи диагностировали COVID-19 72 раза. Врачи вылечили 369 пациентов. Семеро, к несчастью, умерли.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе

00:00
00:00

Больше всего заболевших, по сведениям на 5 июня, зарегистрировали в Черкесске - 567 местных жителя. Далее Малокарачаевский (119 жителей), Усть-Джегутинский (107), Абазинский (82), Зеленчукский (76) и Прикубанский (56) районы. На других территориях КЧР заболевших меньше 50.

В госпитале 554 пациента. Остальные проходят лечение на дому.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

00:00
00:00

Депутат из Карачаево-Черкесии на время пандемии сменил работу. Ренат Акбаев устроился водителем "Скорой помощи" в Черкесске и работает там бесплатно. "КП - Северный Кавказ" пообщалась с чиновником.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19

00:00
00:00

"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

НЕ ПО ТЕМЕ

Гуляем по краю вместе с Пушкиным!

«Комсомолка» подготовила тест к 200-летнему юбилею посещения поэтом Ставрополя. Самый лучший способ отвлечься от плохих новостей о коронавирусе - это литература [ссылка на тест]

СКАНДАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ

Вместо маски — плавательные очки: город на Кавказе может остаться без «Скорой» из-за условий работы

Черкесск лишится экстренной помощи из-за лжи начальства прокурору [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в КЧР»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Чтобы «подкатить» к девушке, цитирую Бродского, и ее сердечко тает»: Невероятная история жизни программиста с ДЦП, который в 21 год попал в список Forbes
Иван Бакаидов создал приложение для таких, как он сам - не умеющих говорить и писать, но жаждущих свободы [фото, видео]
Новости 24
Богатыри-велосипедисты вытащили машину, наполовину ушедшую под воду после ливня в Ставрополе
Число детей, пострадавших от урагана в Чечне, увеличилось в девять раз
Ставропольские выпускники уйдут со школ до 15 июня
Стало известно, где на Ставрополье больше всего выздоровевших от COVID-19
ПСБ и Ставрополье договорились о льготах по ипотеке для бюджетников
На Ставрополье растет число лабораторий по диагностике коронавируса
На Ставрополье закодируют «Звезду Шуцбунда»
На Ставрополье около 9 тысяч пенсионеров и инвалидов получают услуги по долговременному уходу
На Ставрополье восстановят дом, в котором бывали Пушкин и Лермонтов
Дорогу в Ставрополь закроют из-за ремонта
Фестиваль российского кино «Горький fest» 2020 все-таки начал прием заявок
На Ставрополье появятся пирсы в виде бубликов
В Ставрополе мужчина может получить реальный срок за мнимые медицинские маски
В Ставрополе пьяного водителя арестовали за попытку бегства
На Ставрополье 1,7 тысячи медиков получили «ковидные» надбавки
Три пациента с COVID-19 умерли на Ставрополье