2020-06-11T17:11:21+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 июня 2020: допрос 9,5 тысяч медиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 12 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 июня 2020: количество больных с каждым днем все больше. Актуальные новости и статистика - в материале "КП - Северный Кавказ".

Генпрокуратура отчиталась о проверке в регионе. Сотрудники перебрали больше 140 жалоб и допросили свыше 9,5 тысяч медиков.

- В целях незамедлительного устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в Правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора в Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы 5 незаконных правовых актов медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в СКФО.

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов высказал примерное число умерших от COVID-19 и вирусной пневмонии. Чиновник сказал, что скончалось около 60 человек.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По информации федерального оперштаба на утро 12 июня, в республике выявили 1889 инфицированных. За сутки медики диагностировали COVID-19 82 раза. От болезни спасли 536 пациентов. Девять человек, к большому огорчению, скончались.

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Больше всего зараженных, по сведениям на 12 июня, нашли в Черкесске - 838 местных жителей. Далее Хабезский (183 жителя) Малокарачаевский (149), Зеленчукский (126), Усть-Джегутинский (112) и Абазинский (118) районы. На других территориях КЧР заболевших менее ста.

В госпитале 631 пациент с коронавирусом. Прочие больные лечатся амбулаторно.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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