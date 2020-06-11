2020-06-11T18:18:38+03:00
Здоровье

"Умираем семьями": слезное обращение из Черкесска поразило пользователей сети

На видео женщина рассказывает о ситуации с COVID-19 через семейную историю
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Евгения Некрасова из Карачаево-Черкесии попросила помощи у интернет-пользователей. В ее семье три человека скончались от COVID-19 и сопутствующих заболеваний. Ситуация усугубляется, а ничего для спасения людей не делается, говорит женщина.

По ее словам, сначала коронавирусом заболели теща брата Евгении и сын тещи. Их отвезли в госпиталь с подтвержденным диагнозом. Через время они умерли. Следующей стала невестка героини. У нее были поражены оба легких: одно на 40 процентов, другое - на 70.

- До этого ее отказывались вести в больницу, потому что не было достаточно показаний, - говорит Евгения. - Когда ей стало совсем плохо, только тогда госпитализировали.

У жительницы КЧР умерли 3 родственника из-за коронавируса.Грустная история жительницы КЧР, у которой от коронавируса умерло трое человек в семье. Женщина просит о помощи: у нее заболели еще брат и дочка, которых отказываются госпитализировать

Девушка умерла в день записи видео - 10 июня.

Сейчас в семье болеют еще два человека - сам брат и его дочь. Пациентам долго не делали диагностику и отказывали в КТ. Когда же ситуация ухудшилась донельзя, им назначили амбулаторное лечение.

- Время уходит, а ничего не меняется. Неужели ничего нельзя сделать? - вопрошает Евгения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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