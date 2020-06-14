2020-06-14T05:12:58+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 июня 2020: Минздрав назвал число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 14 июня 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 14 июня 2020: число зараженных с каждым днем все больше. Последние новости и статистика - в публикации "КП - Северный Кавказ".

Генпрокуратура опубликовала выводы с проверки в регионе. Сотрудники перебрали больше 140 жалоб и допросили свыше 9,5 тысяч медиков.

- В целях незамедлительного устранения нарушений закона органы прокуратуры внесли более 20 представлений, в том числе в Правительство КЧР, региональные управления Роспотребнадзора в Росздравнадзора, Государственную инспекцию труда. Кроме того, опротестованы 5 незаконных правовых актов медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры в СКФО.

Министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов признался в социальных сетях, что скончалось около 60 человек.

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По сведениям федерального оперативного штаба на утро 14 июня, в республике за все время выявили 2058 инфицированных. За сутки медики диагностировали COVID-19 у 89 человек. От болезни спасли 510 пациентов. Девять человек, к большому огорчению, скончались.

Жалобы медиков, открытие санаториев КМВ и подготовка к Параду Победы: коронавирус на Северном Кавказе

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Борются с болезнью 1459 жителей КЧР.

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"КП - Северный Кавказ" следит за информацией о появлении новых случаев заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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