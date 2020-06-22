Тройки и четверки в приоритете: неизвестный раскрыл магию лотерей

Неизвестному мужчине удалось выведать магию лотерейных комбинаций. В его наборе превалировало несколько цифр - тройки и четверки. Загадочное совпадение позволило везунчику выиграть почти пять миллионов рублей, рассказывает пресс-служба "Столото".

В билете победителя были указаны числа 9, 14, 15, 24 и 33. В наборе, как заметили любители лотерей, превалируют единицы, тройки и четверки. О том, что эти числа счастливые, говорили и другие победители. Например, у жителя Пятигорска в победном билете было по три единицы и тройки. Магические свойства "тройки" помогли выиграть грибнику 5,4 миллиона рублей - оказалось, число преследовало мужчину всю жизнь. А "бог интуиции" - Алан Малиев из Северной Осетии - так и вовсе разработал специальный ритуал для побед.

О нынешнем счастливчике мало что известно. Только то, что он живет в Ингушетии. Его приз - 4,8 миллиона рублей. Выиграть больше ему помешала четверка во втором поле. Что стояло вместо нее - не разглашается.

Организаторы лотереи ждут победителя в гости, чтобы узнать подробности его секрета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Только тройки": грибник стал миллионером, раскрыв тайну лотерей по дате рождения и дембеля

Пара из Ставрополя стала миллионерами благодаря наблюдательности главы семьи. В розыгрыше лотереи Николай решил использовать нестандартную комбинацию, которая состоит из чисел даты рождения и дембеля. И главной цифрой в наборе стала тройка. Как оказалась, магическая "тройка" преследовала мужчину всю жизнь (подробности)