2020-06-22T15:21:40+03:00
Общество

Тройки и четверки в приоритете: неизвестный раскрыл магию лотерей

Неверие в секрет не дала ему выиграть больше
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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Неизвестному мужчине удалось выведать магию лотерейных комбинаций. В его наборе превалировало несколько цифр - тройки и четверки. Загадочное совпадение позволило везунчику выиграть почти пять миллионов рублей, рассказывает пресс-служба "Столото".

В билете победителя были указаны числа 9, 14, 15, 24 и 33. В наборе, как заметили любители лотерей, превалируют единицы, тройки и четверки. О том, что эти числа счастливые, говорили и другие победители. Например, у жителя Пятигорска в победном билете было по три единицы и тройки. Магические свойства "тройки" помогли выиграть грибнику 5,4 миллиона рублей - оказалось, число преследовало мужчину всю жизнь. А "бог интуиции" - Алан Малиев из Северной Осетии - так и вовсе разработал специальный ритуал для побед.

О нынешнем счастливчике мало что известно. Только то, что он живет в Ингушетии. Его приз - 4,8 миллиона рублей. Выиграть больше ему помешала четверка во втором поле. Что стояло вместо нее - не разглашается.

Организаторы лотереи ждут победителя в гости, чтобы узнать подробности его секрета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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