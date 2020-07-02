Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июля 2020: смертей почти сто

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и "активных" пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ». Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.

По состоянию на 2 июля на Ставрополье зафиксировали 5225 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 84 больных. Выздоровели 3049 пациентов, скончались - 98. Продолжают бороться с болезнью 2176 человек.

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