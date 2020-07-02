2020-07-01T22:17:44+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июля 2020: смертей почти сто

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 2 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: "КП" Архив
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 2 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и "активных" пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ». Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.

По состоянию на 2 июля на Ставрополье зафиксировали 5225 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 84 больных. Выздоровели 3049 пациентов, скончались - 98. Продолжают бороться с болезнью 2176 человек.

НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

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НЕкоронавирус

Итоги голосования по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 в Ставропольском крае

Итоги голосования по поправкам в конституцию РФ 1 июля 2020 в Ставропольском крае подводит избирательная комиссия [информация обновляется]

ИСТОЧНИК KP.RU

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