2020-07-03T17:08:47+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 июля 2020: смертей почти сто

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 4 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ»Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ»Фото: Архив "КП"
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ».

Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.

По состоянию на 4 июля на Ставрополье зафиксировали 5391 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 73 больных. Выздоровели 3181 пациент, скончались - 99. Продолжают бороться с болезнью 5391.

На Ставрополье закрыли мясной магазин за риск заражения COVID–19

А если быть точнее, то продавец обслуживал покупателей без маски. В магазине не обрабатывали руки антисептиком, не проводили влажную уборку, применяя дезинфицирующие средства. Также отсутствовала разметка социальной дистанции (подробнее).

На Ставрополье 79 санаториев возобновили работу

В данный момент на отдыхе в нашем крае находятся 2 003 гостя из 65 регионов страны (подробнее)

В Ставрополе рассказали, кто получит субсидии на дезинфекцию от коронавируса

Воспользоваться этой мерой поддержки ставропольцы смогут уже с 15 июля. Об этом сообщили в министерстве экономического развития края (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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