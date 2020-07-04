Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 июля 2020: смертей почти сто
Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 4 июня 2020: актуальные данные по COVID-19 в городе и крае. Количество зараженных и выздоровевших, летальных исходов и «активных» пациентов - вы найдете в материале «КП - Северный Кавказ».
Плюс - последние региональные новости о коронавирусе в конце статьи.
По состоянию на 4 июля на Ставрополье зафиксировали 5391 случаев заражения COVID-19. За сутки обнаружили еще 73 больных. Выздоровели 3181 пациент, скончались - 99. Продолжают бороться с болезнью 5391.
На Ставрополье закрыли мясной магазин за риск заражения COVID–19
А если быть точнее, то продавец обслуживал покупателей без маски. В магазине не обрабатывали руки антисептиком, не проводили влажную уборку, применяя дезинфицирующие средства. Также отсутствовала разметка социальной дистанции (подробнее).
На Ставрополье 79 санаториев возобновили работу
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Воспользоваться этой мерой поддержки ставропольцы смогут уже с 15 июля. Об этом сообщили в министерстве экономического развития края (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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