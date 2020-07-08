2020-07-07T23:07:52+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 июля 2020: в регионе зафиксировано 106 летальных исхода

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 8 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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3432 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженных3432 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 8 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

На Ставрополье сохраняется высокий уровень смертности: коронавирус в регионе

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По актуальной информации на утро 8 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5728. человек. Суточный прирост — 79 пациентов с подтвержденным COVID-19.

К несчастью, болезнь продолжает уносить жизни ставропольцев. За последние сутки скончались еще два человека. За весь период зафиксировано 106 летальных исхода.

Есть и положительные новости. 3432 пациента перенесли болезнь и выздоровели. К слову, это больше 59% всех зараженных.

Из хороших новостей: на Ставрополье врачи впервые провели операцию по замене сустава

Медики заменили поврежденный тазобедренной сустав на имплант с керамическим покрытием (подробнее).

На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности.

— На сентябрь у нас намечены и День знаний, и единый день голосования. На каждом мероприятии мы должны обеспечить безопасность, — заявил Владимир Владимиров на заседании краевой антитеррористической комиссии.

Губернатор добавил, что речь идет как о противоэпидемиологической, так и общественной безопасности (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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