«От вас избавятся, как от расходного материала»: Кадыров прокомментировал убийство чеченского блогера в Вене

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство оппозиционного чеченского блогера Анзора Умарова в Вене. Политик не считает обвинения против себя серьезными и уверен: оппозиционера устранили западные спецслужбы. Убили, чтобы очернить его и Россию.

— Анзор из Вены, Мансур Старый, другие блогеры, зарабатывающие на псевдопатриотизме стали и будут становиться жертвами спецслужб, работающих против России, — заявил политик в соцсетях. — Они знают, что кавказские рубежи России охраняются мной и моей верной командой. Это им не нравится. Терроризм не прошёл. Россия не развалилась. В ход пошли любители почесать языком.

Кадыров отмечает, что в республике к оппозиционерам относятся с пренебрежением и презрением. Ведь они нарушают традиции чеченского народа. По словам политика, зная это отношение, спецслужбы удобно устраняют «ими же взращенных» блогеров, обвиняя в преступлениях чеченского лидера и Россию.

— Спецслужбы знают, что сквернословие, мат и ложь неприемлемы для любого чеченца. И чеченцы спрашивают за оскорбления даже спустя десятки лет согласно религиозным и национальным традициям. И пользуются этим. Я знал об этих методах манипулирования и знал, что эти куклы закончат свою жизнь именно так. Помните, что еще до нашего спроса, от вас избавятся как от расходного материала. За что боролись, на то и напоролись! — резюмировал политик.

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