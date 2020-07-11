Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июля 2020: в регионе зафиксировано 114 летальных исхода

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 11 июля 2020. Мы собрали актуальную информацию о распространении болезни на территории Ставропольского края: число зараженных и активных больных, выздоровевших и погибших — все это в публикации «КП».

Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье 00:00 00:00

По актуальной информации на утро 11 июля 2020 года коронавирусом на Ставрополье заразились 5975. человек. Суточный прирост — 83 пациента с подтвержденным COVID-19. Число умерших достигло 114.За последние сутки скончались еще два человека. Всего выздоровели 3771.

В Ставропольском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 23 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимиров Владимиров (подробнее).

Медицинские работники региона, которые работают с больными новой коронавирусной инфекцией, и лица из группы риска заражения получают отпускные с учетом президентских выплат.

- Общая сумма выплат за работу с 18 марта по 30 июня составила 660,95 млн рублей, - рассказала заместитель министра здравоохранения СК Наталья Гавриленко.

По ее словам, стимулирующие выплаты учитываются при расчете отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск. Сегодня министерство готовится к выплатам за июль (подробнее).

На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии

Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70% (подробнее).

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