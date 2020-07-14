Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 14 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 14 июля: рассказываем, как обстоят дела с COVID-19 на Ставрополье. Кроме того, публикуем карту с количеством "активных" больных.

Карта обновляется.

1. Ставрополь - 841 случай, 549 выздоровевших, 24 смерти.

2. Пятигорск - 583 случая, 380 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).

3. Кисловодск - 422 случая, 184 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).

5. Нефтекумский район - 318 случаев, 144 выздоровевших, 10 смертей.

4. Кочубеевский район - 315 случаев, 220 выздоровевших, семь смертей.

6. Георгиевский район - 310 случаев, 202 выздоровевших, шесть смертей.

7. Невинномысск - 284 случая, 218 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 258 случаев, 112 выздоровевших, три смерти.

9. Минераловодский район - 256 случаев, 140 выздоровевших, девять смертей.

10. Ессентуки - 254 случая, 207 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 254 случая, 166 выздоровевших, одна смерть.

Почему люди с сахарным диабетом болеют тяжелой формой COVID-19 00:00 00:00

12. Буденновский район - 218 случаев, 159 выздоровевших, три смерти.

13. Шпаковский район - 196 случаев, 97 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 173 случая, 122 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 153 случая, 137 выздоровевший, смертей нет.

16. Степновский район - 134 случая, 76 выздоровевших, смертей нет.

17. Курской район - 133 случая, 36 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 129 случаев, 93 выздоровевших, смертей нет.

19. Ипатовский район - 128 случаев, 68 выздоровевших, одна смерть.

20. Кировский район - 109 случаев, 91 выздоровевший, две смерти.

21. Железноводск - 109 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Новоселицкий район - 104 случая, 98 выздоровевших, две смерти.

23. Изобильненский район - 104 случая, 23 выздоровевших, одна смерть.

24. Туркменский район - 95 случаев, 51 выздоровевший, одна смерть.

Дыхание смерти: врачи-сомнологи выяснили, что связывает храп с COVID-19 00:00 00:00

25. Петровский район - 94 случая, 68 выздоровевших, три смерти.

26. Труновский район - 61 случай, 48 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 57 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Новоалександровский район - 44 случая, 28 выздоровевших, две смерти.

29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, одна смерть.

30. Грачевский район - 42 случая, 33 выздоровевших, смертей нет.

31. Апанасенковский район - 34 случая, 24 выздоровевших, смертей нет.

Воспаление легких под маской простуды: как понять, что началась внебольничная пневмония 00:00 00:00

32. Красногвардейский район - 22 случая, 11 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По состоянию на утро 14 июля в крае обнаружили 6239 (+75) случаев заболевания COVID-19. 3981 (+10) пациентов спасли, а 120 (+1) зараженных, к сожалению, скончались.

НОВОСТИ О COVID-19

На ставропольском предприятии более 150 сотрудников заразились коронавирусом

Ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений (подробности)

На Ставрополье перестали расти темпы распространения коронавируса

Из-под медицинского наблюдения были выписаны 100 человек, а за все время - уже 3678 (подробности)

На Ставрополье нашли город без больных коронавирусом

Все зараженные выздоровели (подробности)