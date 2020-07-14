2020-07-13T17:50:28+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июля 2020: край остается на 1 этапе снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 14 июля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН@asya1693
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Ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограниченийЕжедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 14 июля 2020. Подробная и актуальная информация о распространении коронавируса на территории Ставропольского края и регионального центра: число жертв, количество заболевших и выздоровевших, а также общие тенденции.

Без привилегий: коронавирус на Ставрополье поражает и рядовых жителей, и чиновников

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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 14 июля в Ставропольском крае зарегистрировано 6239 случаев заражения (за сутки +75 новых случаев). В том числе 3981 выздоровление (+10) и 120 летальных исходов (+1).

Очаг возгорания произошел на одном из птицеводческих предприятий Благодарненского округа. Там более 150 сотрудников заразились коронавирусом. заболели 172 сотрудника, из них 153 — это только компания «Ресурс».

Ситуация находится под контролем. В целом ситуация по Ставрополью с распространением коронавируса контролируемая.

Но ежедневные сводки из больниц пока не позволяют перейти ко второму этапу снятия ограничений. Об этом сообщили на планерке в региональном правительстве.

Тем временем Роспотребнадзор запретил на Ставрополье все массовые мероприятия с детьми до конца года. Постановление российского правительства опубликовали на этой неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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