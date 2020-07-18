2020-07-17T17:32:14+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 июля 2020: 3 этап снятия ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 18 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 18 июля 2020: число заболевших, выздоровевших и умерших, а также распространение болезни по регионе - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

По данным федерального оперативного штаба на утро 18 июля, в республике зафиксировали 4162 зараженных. За сутки коронавирус обнаружили у 28 пациентов. Врачи спасли 2612 больных. 20 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, по сводке на 18 июля, в Черкесске - 1811 местных жителей. Следом по рейтингу Хабезский (458 жителя), Малокарачаевский (295), Зеленчукский (307), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (192) районы. В прочих районах меньше 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1530 человек. В регионе приступили к третьему этапу снятия реж. Что можно, а чего нельзя - поясняем в материале по ссылке.

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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