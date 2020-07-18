Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 18 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 18 июля: последние данные о коронавирусе в каждой территории региона. Сколько заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".
1. Ставрополь - 922 случая, 638 выздоровевших, 26 смертей.
2. Пятигорск - 589 случаев, 392 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).
3. Кисловодск - 434 случай, 163 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).
4. Нефтекумский район - 325 случаев, 182 выздоровевших, 10 смертей.
5. Кочубеевский район - 317 случаев, 278 выздоровевших, семь смертей.
6. Георгиевский район - 332 случая, 235 выздоровевших, шесть смертей.
7. Невинномысск - 286 случаев, 223 выздоровевших, пять смертей.
8. Предгорный район - 277 случаев, 120 выздоровевших, три смерти.
9. Минераловодский район - 271 случаев, 145 выздоровевших, девять смертей.
10. Ессентуки - 264 случая, 222 выздоровевших, пять смертей.
11. Благодарненский район - 263 случая, 181 выздоровевший, две смерти.
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12. Буденновский район - 230 случаев, 188 выздоровевших, четыре смерти.
13. Шпаковский район - 210 случаев, 106 выздоровевших, семь смертей.
14. Левокумский район - 177 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 171 случай, 149 выздоровевших, смертей нет.
16. Степновский район - 139 случаев, 82 выздоровевших, смертей нет.
17. Курской район - 135 случаев, 39 выздоровевших, две смерти.
18. Арзгирский район - 144 случая, 98 выздоровевших, смертей нет.
19. Ипатовский район - 147 случаев, 82 выздоровевших, одна смерть.
20. Кировский район - 109 случаев, 94 выздоровевших, две смерти.
21. Железноводск - 115 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
22. Новоселицкий район - 107 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.
23. Изобильненский район - 124 случая, 23 выздоровевших, одна смерть.
24. Туркменский район - 115 случаев, 53 выздоровевших, две смерть.
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25. Петровский район - 109 случаев, 75 выздоровевший, три смерти.
26. Труновский район - 74 случая, 50 выздоровевших, одна смерть.
27. Александровский район - 57 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.
28. Новоалександровский район - 49 случаев, 31 выздоровевший, две смерти.
29. Андроповский район - 41 случай, 31 выздоровевший, две смерти.
30. Грачевский район - 50 случаев, 35 выздоровевших, смертей нет.
31. Апанасенковский район - 41 случай, 28 выздоровевших, смертей нет.
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32. Красногвардейский район - 26 случаев, 17 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
По данным на утро 18 июля, в крае зафиксировали 6625 (+129) случаев инфицирования коронавирусом. 4378 (+121) пациентов вылечи, а 126 (+2) зараженных, к несчастью, скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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