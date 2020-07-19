Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 июля 2020: опять много больных

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 июля 2020. Рассказываем, как складываются дела с COVID-19 в регионе. Число выздоровевших, вылечивших и умерших - в материале "КП - Северный Кавказ".

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщает, что на 19 июля в Ставропольском крае зафиксировали 6766 случаев заболевания (за сутки +141 новый случай - первый результат прироста за всю историю борьбы с COVID-19 в крае). Из них 4439 случаев закончились выздоровлением (+61), а 128 - летальным исходов (+2).

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