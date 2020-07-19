2020-07-19T02:16:54+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 июля 2020: в Черкесске - 1,8 тысяч больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 19 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 19 июля 2020: сколько в регионе выздоровевших, заболевших и умерших от COVID-19 - в материале "КП - Северный Кавказ".

Министр здравоохранения КЧР - о числе погибших.Видео: соцсети

Согласно сведениям федерального оперативного штаба на утро 19 июля, в республике нашли 4185 зараженных. За день коронавирус выявили у 23 пациентов. Врачи вылечили 2671 больного. 20 человек, к несчастью, скончались.

Больше всего зараженных, согласно данным на 19 июля, в Черкесске - 1816 местных жителей. Следом по рейтингу Хабезский (458 жителя), Малокарачаевский (304), Зеленчукский (311), Абазинский (218), Усть-Джегутинский (211), Карачаевский (192) районы. В прочих районах меньше 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1494 человека. В регионе начался третий этап снятия режима самоизоляции. Что можно, а чего нельзя - говорим в материале по ссылке.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции

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"КП - Северный Кавказ" следит за ситуацией с коронавирусом в КЧР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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