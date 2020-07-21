Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июля 2020: 65% больных выздоровели

Иллюстративное фото Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус в КЧР, последние новости на 21 июля 2020: сколько в регионе выздоровевших, заболевших и умерших от COVID-19 - в материале «КП - Северный Кавказ».

По данным федерального оперативного штаба на утро 21 июля, в регионе нашли 4234 зараженных. За сутки коронавирус диагностировали 22 пациентам. Врачи спасли 2671 больного. 20 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, согласно данным на 21 июля, в Черкесске - 1840 местных жителей. Следом по рейтингу Хабезский (459 жителя), Малокарачаевский (305), Зеленчукский (313), Абазинский (221), Усть-Джегутинский (214), Карачаевский (199) районы. В прочих районах меньше 150 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1543 человека. В регионе приступили к третьему этапу снятия ограничений. Что можно, а чего нельзя - рассказываем в материале по ссылке.

Кстати, вскоре в республике откроют реабилитационный центр.

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