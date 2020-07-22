«Переоделась в официантку»: Сати Казанова рассказала, как обманула и осчастливила мужа

Как обмануть мужчину и сделать его счастливым? Сати Казанова знает волшебный рецепт. После 4,5 месяцев разлуки девушка смогла продраться к супругу в Италию сквозь закрытые границы, но обман, платье официантки и сюрприз сделали встречу незабываемой.

Экс-солистка группы «Фабрика» оказалась разлученной с любимым на многие месяцы. Фотограф Стефано Тиоццо работал в Италии, девушка занималась творческой и концертной деятельностью в России, когда пандемия застала врасплох.

Месяцы ожидания влюбленные проводили в поисках способа встретиться. И вот, путь был найден. В Милан можно было попасть из Белоруссии. Звезда собрала документы, 12 часов тряслась в машине, и вот он — аэровокзал Минска.

— Перед самым выездом мне поступило неожиданное предложение от продакшн компании, которая снимает красивые и трогательные встречи влюбленных после долгой разлуки. Но до последней секунды все должно было оставаться в тайне, — рассказывает Казанова.

Девушка долго колебалась, ведь для реализации задуманного ей пришлось бы обмануть Стафано. Соблазн сделать головокружительный сюрприз победил. Сати позвонила избраннику из аэропорта и огорчила — через границу её не пускают.

satikazanova Сати Казанова и Стефано Тиоццо

— Все было на волоске. Передо мной несколько человек получили отказ. Кто-то плакал, кто-то молча и разочаровано уходил. Минуты ожидания казались вечностью, а услышав заветное «да», я расплакалась. А потом села на самолет и стала продумывать красивый план, — вспоминает звезда.

Певица связалась с друзьями мужа и объяснила задумку: кто-то должен вызвать Стефано на ужин в ресторане. Съемочная группа создаст массовку, чтобы все выглядело органично.

— Я переоделась в официантку, привела себя в порядок после перелета, — рассказывает звезда в своем Instagram. — Я должна была подойти к мужу и кротко спросить: «Что вы предпочитаете, сеньор?». Но не смогла. Когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое трогательное удивление, что на слове «сеньор» я начала безудержно хохотать и весь спектакль на несколько минут был поставлен на паузу. Я просто смеялась, а он просто не мог поверить в происходящее.

Супруг был настолько поражен, что не знал, как реагировать. Оторопь сменилась восторгом и смехом — теперь влюбленные хохотали вместе. Ужин продолжился, а после приятных бесед пара удалилась к себе, чтобы продолжить отмечать долгожданную встречу.

Напомним, что пара не могла встретиться на протяжении 132 дней. Сати называла расставание с мужем «ужасной потерей» и с трудом переживала расставание. Влюбленные проведут вместе ещё месяц, прежде чем Сати придется вновь возвращаться в Россию, к работе.

satikazanova Влюбленные проведут вместе как минимум месяц

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