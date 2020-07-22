"Продавала еще в утробе": покупателя и торговок ребенком из Дагестана наказали условным сроком

В Избербаше рассмотрели громкое уголовное дело против местных торговцев ребенком, его биологической мамы и покупателя. Приговор поразил дагестанскую общественность: всех женщин приговорили к условному сроку.

Зульфия Магомедова забеременела в 2014 году. Родители публично отказались от девушки и выгнали ее из дома - так же поступил и возлюбленный. Кров будущая мама нашла только у подруги, которая поставило одно условие - пособие за ребенка они делят поровну. Магомедова согласилась.

Через год пособия начали кончаться. Встал бытовой вопрос, как поступить с девочкой. Соседка предложила бесплатно отдать малышку ее бездетному брату на воспитание. Зульфия отказалась. По словам сожительницы женщины на допросе, мать хотела продать ребенка еще во время беременности.

- Принесла мне ребенка и отдала. Зульфия не прощалась [с ребенком], она ничего не делала. С удовольствием отдала, даже не плакала. Она столько просила об этом. Даже когда с животом ходила, просила: "Найди того, кто моего ребенка возьмет".

Допросы покупателя и сбытчика пятилетней девочки. Видео: МВД по Дагестану.

И соседка нашла. Полуторагодовалую девочку забирали Зарема Исмаилова из Хасавюрта и ее муж. По устной договоренности, за ребенка семья отдала 200 тысяч рублей: половину матери, остальное - посредникам. А их было трое: Гаписат Абдуракова, Ажав Казиева и Пеймсханум Нуцалханова.

Спустя пару лет Зульфия умоляла соседку вернуть ребенка - кто-то ей сказал, что правоохранительные органы в курсе о ситуации с девочкой. Около года одной из посредниц удавалось уходить от ответа. Но затем мать решила спасаться в полиции: она написала заявление об исчезновении. Спустя четыре года после продажи.

На скамье подсудимых оказались пять женщин - все обвинялись в нарушении пунктов "б" и "з" второй части статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии). Избербашский городской суд дал им условный срок.

- Осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 3,5 лет условно, - сказано в сообщении прокуратуры Республики Дагестан.

Подобный приговор поверг в шок общественность Дагестана. Новость разлетелась по социальным сетям, жителям не понятно, почему подсудимые получили такое небольшое наказание. "КП - Северный Кавказ" обратилась в суд, чтобы получить акт судебного слушания и разобраться в приговоре.