2020-07-22T19:09:41+03:00
Общество

Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 июля 2020: в Черкесске вдвое больше больных, чем в Ставрополе

Мы собрали последние новости о коронавирусе в КЧР 23 июля 2020 года [информация обновляется]
Варвара АНТОНОВА
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Архив "КП"
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Коронавирус в КЧР, последние новости на 23 июля 2020: актуальные данные о COVID-19 в республике. А также свежие новости с региона.

По данным федерального оперативного штаба на утро 23 июля, в Карачаево-Черкесской Республике нашли 4283 инфицированных. За день коронавирус диагностировали еще 24 пациентам. Врачи спасли 2759 больных. 20 человек, к сожалению, умерли.

Больше всего зараженных, согласно сводке на 23 июля, в Черкесске - 1857 местных жителей. Это 43% от общего числа случаев. Отметим, что в республиканском центре больше больных, чем в Ставрополе, Пятигорске и Железноводске, вместе взятых. Следом в рейтинге расположились Хабезский (462 жителя), Зеленчукский (322), Малокарачаевский (312), Абазинский (224), Усть-Джегутинский (216), Карачаевский (203) районы. В остальных территориях меньше 200 зараженных.

"Активных" пациентов в Карачаево-Черкесской Республике - 1501 человек. В Карачаево-Черкесии приступили к третьему этапу снятия режима самоизоляции. Что можно, а чего пока нельзя - рассказано в материале по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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