Чеченский внук Пугачевой показал русские виды в Англии, которые вскружат голову любому

Чеченский внук Аллы Пугачевой - Дени Байсаров - удивил пользователей сети русским пейзажем, который он нашел в Великобритании. Кадры, снятые парнем, вскружат голову любому - даже иностранцу, который слабо знаком с культурой России.

О творческих наклонностях молодого человека рассказывала еще его мама - Кристина Орбакайте. В интервью "Комсомольской правды" певица призналась, что ее сын любит изобразительное искусство:

- Дени творческий, но стеснительный. Он сейчас увлекся фотографией, делает фотосессии друзей. Хотя музыкой он тоже занимался: окончил класс по барабану и по фортепьяно. Но это все не для показухи, а для самовыражения. Он стесняется немножко, но ничего, еще все впереди, вдруг посетит его муза.

И в Лондоне, куда уезжает учиться, Дени организует арт-лабораторию, где люди расслабляются с помощью живописи. Сам чеченский внук Пугачевой не выкладывает свои работы, но ведение профиля сообщества - его рук дело. Фотографирует, пишет, анонсирует сборы. Вот, к примеру, они выступают с политическим протестом против Brexit.

Пост с инсталляцией. Фото: скриншот

Но видно, что парень далек от политических интриг, которые происходят в мире. Ему ближе чистое искусство. Как это головокружительное видео с русским пейзажем, найденным в Великобритании. В кадре собрано все, что нужно душе соотечественника: и березовый лес, и мутное озеро, и свинцовое небо с небольшими солнечными просветами.

Русский пейзаж в Великобритании.Видео: соцсети

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