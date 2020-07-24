Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 июля
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 24 июля: говорим о том, как складывается эпидобстановка в каждой территории региона. А также публикуем карту распространения COVID-19 на Ставрополье.
Карта обновляется. Данные на 23 июля.
Карта "активных" больных на Ставрополье. Данные на 23 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ
1. Ставрополь - 1153 случая, 711 выздоровевших, 33 смерти.
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2. Пятигорск - 615 случаев, 434 выздоровевших, 10 смертей.
3. Кисловодск - 454 случая, 243 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).
4. Георгиевский округ - 366 случаев, 271 выздоровевший, шесть смертей.
5. Нефтекумский район - 350 случаев, 207 выздоровевших, 10 смертей.
6. Кочубеевский район - 321 случай, 304 выздоровевших, семь смертей.
7. Невинномысск - 295 случаев, 234 выздоровевших, пять смертей.
8. Минераловодский район - 305 случаев, 157 выздоровевших, 10 смертей.
9. Предгорный район - 284 случая, 134 выздоровевших, три смерти.
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10. Ессентуки - 286 случаев, 249 выздоровевших, пять смертей.
11. Благодарненский район - 271 случай, 188 выздоровевших, три смерти.
12. Буденновский район - 267 случаев, 189 выздоровевших, четыре смерти.
13. Шпаковский район - 234 случая, 110 выздоровевших, восемь смертей.
14. Левокумский район - 189 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.
15. Советский район - 185 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет;
16. Ипатовский район - 161 случай, 95 выздоровевших, одна смерть.
17. Изобильненский район - 159 случаев, 23 выздоровевших, две смерти.
18. Арзгирский район - 150 случаев, 105 выздоровевших, смертей нет.
19. Курской район - 144 случая, 40 выздоровевших, две смерти.
20. Степновский район - 143 случая, 82 выздоровевших, смертей нет.
Кто находится в группе риска тяжелого течения COVID-19?
21. Железноводск - 125 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.
22. Туркменский район - 123 случая, 70 выздоровевших, две смерти.
23. Петровский район - 133 случая, 80 выздоровевших, три смерти.
24. Кировский район - 112 случаев, 96 выздоровевших, две смерти.
25. Новоселицкий район - 113 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.
26. Труновский район - 78 случаев, 59 выздоровевших, одна смерть.
27. Грачевский район - 69 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.
28. Александровский район - 58 случаев, 48 выздоровевших, одна смерть.
29. Новоалександровский район - 49 случаев, 32 выздоровевший, две смерти.
30. Андроповский район - 48 случаев, 34 выздоровевших, две смерти.
31. Апанасенковский район - 51 случай, 30 выздоровевших, смертей нет.
32. Красногвардейский район - 31 случай, 22 выздоровевших, смертей нет.
33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Согласно информации на утро 24 июля, на Ставрополье выявили 7320 (+125) инфицированных COVID-19. Вылечили 4772 (+103) пациентов, а 137 (+3) больных, к несчастью, умерли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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