Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 июля

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 24 июля: говорим о том, как складывается эпидобстановка в каждой территории региона. А также публикуем карту распространения COVID-19 на Ставрополье.

Карта обновляется. Данные на 23 июля.

Карта "активных" больных на Ставрополье. Данные на 23 июляФото: Антон ШАПОВАЛОВ

1. Ставрополь - 1153 случая, 711 выздоровевших, 33 смерти.

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2. Пятигорск - 615 случаев, 434 выздоровевших, 10 смертей.

3. Кисловодск - 454 случая, 243 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Георгиевский округ - 366 случаев, 271 выздоровевший, шесть смертей.

5. Нефтекумский район - 350 случаев, 207 выздоровевших, 10 смертей.

6. Кочубеевский район - 321 случай, 304 выздоровевших, семь смертей.

7. Невинномысск - 295 случаев, 234 выздоровевших, пять смертей.

8. Минераловодский район - 305 случаев, 157 выздоровевших, 10 смертей.

9. Предгорный район - 284 случая, 134 выздоровевших, три смерти.

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10. Ессентуки - 286 случаев, 249 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 271 случай, 188 выздоровевших, три смерти.

12. Буденновский район - 267 случаев, 189 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 234 случая, 110 выздоровевших, восемь смертей.

14. Левокумский район - 189 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 185 случаев, 154 выздоровевших, смертей нет;

16. Ипатовский район - 161 случай, 95 выздоровевших, одна смерть.

17. Изобильненский район - 159 случаев, 23 выздоровевших, две смерти.

18. Арзгирский район - 150 случаев, 105 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 144 случая, 40 выздоровевших, две смерти.

20. Степновский район - 143 случая, 82 выздоровевших, смертей нет.

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21. Железноводск - 125 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Туркменский район - 123 случая, 70 выздоровевших, две смерти.

23. Петровский район - 133 случая, 80 выздоровевших, три смерти.

24. Кировский район - 112 случаев, 96 выздоровевших, две смерти.

25. Новоселицкий район - 113 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

26. Труновский район - 78 случаев, 59 выздоровевших, одна смерть.

27. Грачевский район - 69 случаев, 38 выздоровевших, смертей нет.

28. Александровский район - 58 случаев, 48 выздоровевших, одна смерть.

29. Новоалександровский район - 49 случаев, 32 выздоровевший, две смерти.

30. Андроповский район - 48 случаев, 34 выздоровевших, две смерти.

31. Апанасенковский район - 51 случай, 30 выздоровевших, смертей нет.

32. Красногвардейский район - 31 случай, 22 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно информации на утро 24 июля, на Ставрополье выявили 7320 (+125) инфицированных COVID-19. Вылечили 4772 (+103) пациентов, а 137 (+3) больных, к несчастью, умерли.

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