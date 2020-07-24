2020-07-24T12:57:12+03:00
Общество

Образование и глобальная цифровизация: чего ожидать?

По вопросу высказался доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Геннадий Шевченко
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Геннадий ШевченкоГеннадий Шевченко
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Получение качественного образования — важнейшая составляющая будущего профессионального, да и в целом, жизненного успеха. Сегодня очевидно, что современные вызовы объективно формируют потребность качественно нового, в какой-то степени даже «революционного» вмешательства в привычную всем нам форму учебного процесса. Процесс цифровизации экономики и управления затронул образовательную сферу, и мы все это уже ощутили, приобрели некоторый опыт, сделали первые оценки.

Несомненными плюсами дистанционных технологий являются их более высокая эффективность за счет индивидуализации обучения, сокращение издержек учебных заведений, и, соответственно, большая доступность образовательных программ и т.д. Но значит ли это, что пришло время для отказа от традиционных форм обучения и полного перевода образовательной сферы на цифровые технологии? Полагаю, в этом вопросе нужны разумные, дозированные решения. Например, инструменты дистанционного обучения хорошо вписываются в сферу дополнительного профессионального образования, где они позволяют взрослым людям, имеющим определенную подготовку, с наименьшими временными и финансовыми затратами получить новую профессию. В то же время школьный уровень образования имеет совершенно иную сущность и требует более глубокого изучения последствий цифровизации.

«Цифровизация, введение дистанционных образовательных технологий, затрагивает в большей степени техническую сторону учебного процесса, оставляя при этом массу нерешенных пока вопросов с точки зрения педагогики. Поэтому внедрять дистанционные технологии в образование следует поэтапно, при условии изученности последствий и возможности нейтрализации рисков. Оптимальный вариант – субсидиарное, фрагментарное включение такого формата в образование», - считает доцент Ставропольского филиала РАНХиГС Шевченко Геннадий.

Понимают это и в Правительстве РФ, поскольку Михаил Мишустин официально заверил обеспокоенных россиян, что «страна не будет отказываться от традиционных форм образования, но может использовать технологии в дополнение к традиционному обучению. Компьютер никогда не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим лишь о разумном и оправданном использовании технологий в дополнение к традиционному обучению».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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