Убийство Абакара Капланова, экс-главы села Новокули в Дагестане: что известно на 7 февраля 2021 года

Абакар Капланов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Убийство Абакара Капланова, экс-главы села Новокули в Дагестане, произошло вечером 6 февраля в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. «Комсомолка» рассказывает, что известно на 7 февраля 2021 года.

По данным источников в правоохранительных структурах региона, в одном из кабинетов РОВД произошел конфликт. В результате, по разным данным, один или два сотрудника Росгвардии открыли огонь из табельных пистолетов. Экс-чиновник скончался на месте от множественных ран.

Отметим, что убийцы Капланова – жители того же села Новокули. Долгое время они с Каплановым оспаривали земельный участок на территории поселения. Именно земельный спор на данный момент является предполагаемым мотивом убийства.

Убийство Абакара Капланова вызвало широкий резонанс в регионе. Жители села Новокули стали массово приезжать к зданию Советского РОВД. К ночи отделение осаждали более 300 человек. Главным требованием собравшихся была выдача убийц Капланова. По данным ГУ МВД по Республике Дагестан, для обеспечения порядка и недопущения эскалации конфликта к отделу полиции было стянуто 140 силовиков.

Отметим, что в Росгвардии также отреагировали на инцидент. К зданию РОВД приехал начальник республиканского управления ведомства генерал-майор полиции Магомед Баачилов.

– Росгвардия приложит все усилия для полного, всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств произошедшего, – гласит официальное сообщение пресс-службы войск национальной гвардии.

Известно, что на данный момент подозреваемые в убийстве Абакара Капланова задержаны. Они даже не пытались бежать с места преступления. Расследованием занимается региональное управление СКР.

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