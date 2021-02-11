"У нее проблемы с головой": мать девушки, придумавшей беременность, извинилась

Мать 31-летней девушки Лауры, которая придумала историю с рождением детей в Ставрополе, извинилась за проступок. У дочери были \\"проблемы с головой\\", сказала она журналистам.- У нее расстройство психики, оставьте ее в покое, пожалуйста. У нее проблемы с головой были, она накрутила себя. Мы сами пойдем к психиатру, возьмем у него заключение. Там же и извинимся, - сказала она.Ситуацию прокомментировал и 33-летний отец \\"детей\\" Дауд Даудов.- Я глубоко извиняюсь перед врачами и руководством Ставропольского края. Извиняюсь за то, что боролся и утверждал, что они виновны. Мы стали жертвами ошибки и страшной ситуации. Их вины в сложившейся ситуации не было и нет.10 февраля в соцсетях появился ролик, автор которого уверял, что тела его детей подменили на кукол. Обман вскрылся на кладбище, около погребальной ямы.- Собрали весь тухум [род, родовой клан - Прим.], начали хоронить в родовом селе Тамазатюб рядом с предками. Яму выкопали, готовились укладывать. И брат мне говорит: \\"Они [дети] люди, их надо вскрыть, сделать все по-человечески. Открыть и положить\\". Я открыл первого ребенка, а у него нет глаз. Начал рассматривать внимательнее: так это же кукла, - рассказал Дауд полицейским.Двойня - Ахмад и Мухаммад - родились якобы в Ставрополе 3 февраля. Через несколько дней мать детей Лаура впервые держала детей на руках. А уже 9 числа они оба скончались от кровоизлияния в мозг, следует из показаний Даудова.- Жена спустилась вниз и встретила людей, которые якобы пришли омывать человека. Мужчины пришли омывать женщину - тогда она в панике даже не подумала, что это неправильно. Женщину омывает обязательно женщина. Они ее успокоили, взяли детей, сказали: \\"Мы сейчас над ними покричим, помолимся, в саван укутаем и тебе отдадим\\".После того, как \\"подмену\\" обнаружили, семья обратилась в полицию. По обращению МВД власти Ставрополья стали искать имя женщины в базах роддомов, но ее там не оказалось. Экспертиза вообще показала, что Лаура никогда не рожала. Тогда она призналась:- В середине июня я узнала, что беременна. После чего я обратилась в Женскую консультацию, где сдала анализ крови. Результат показал, что я не беременна. Я видела, как обрадовался мой супруг, поэтому не хотела его огорчать, сообщив, что не беременна. По этой причине я решила обмануть своего супруга и родственников, симулируя беременность. 2 февраля я решила сказать, что собираюсь поехать в перинатальный центр.Во время \\"родов\\" Лаура была в съемной квартире. Все время она заботилась о куклах, которые должны были стать мертвыми детьми.- Находясь в квартире, я надевала на \\"Пупсов\\" рубашки-распашенки и сидела с ними, как со своими живыми детьми, а также пеленала их. 9 февраля я решила вернуться домой. Я завернула куклу в две пеленки, которые у меня были с собой, предварительно насыпав внутрь кукол песок. Я ввела в заблуждение всех своих родственников и своего супруга, о чем очень сожалею.На допросе она отметила, что во время беременности чувствовала, что ее живот растет. Она надеялась, что врачи ошиблись.СКР закончил доследственную проверку инцидента.ПО ТЕМЕ«Огромный живот, ощущение, что дети толкаются»: дагестанка рассказала правду о подмене детей кукламиЖенщина настолько хотела детей, что сама поверила в собственную беременность [эксклюзив kp.ru]