В Дагестане оштрафовали семерых участников массовой драки на первенстве СКФО по дзюдо

Момент драки сняли на видео

В Дагестане ошрафовали участников массовой драки, которая произошла 27 февраля этого года в Каспийске на чемпионате СКФО по дзюдо среди юниоров. Правоохранительные органы привлекли к ответственности семерых участников потасовки. Зачинщик разборок понес более строгое наказание — он дисквалифицирован.

- Полиция завершила проверку, по итогам которой семь участников драки оштрафованы - на них составлены административные протоколы, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Напомним, во время соревнований среди юниоров по дзюдо произошла массовая драка. Участниками конфликта стали в том числе и гости из Северной Осетии.

Началось все после поединка Абдулкадира Абдулкадирова из Дагестана и Сармата Голоева из Северной Осетии. Спортсмену из Дагестана удалось победить титулованного соперника из Осетии. Дагестанская команда бурно отреагировала на победу, а осетинские гости сделали ребятам резкое замечание. Завязалась словесная перепалка, подключился проигравший спортсмен и, как результат — массовая драка, в которой сошлись порядка полсотни участников.

Разъяренных участников драки угомонили полицейские, охрана и другие спортсмене. Пострадавших не было, дело закончилось разбирательством со стороны Минспорта по РД. Второй день соревнований был отменен, а ведомство инициировало собственную проверку. После — подключились правоохранители. Как итог — семь штрафов и одна дисквалификация.

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