На Ставрополье выявлена очередная вспышка массового отравления детей

Пищевое отравление выявили в детсаду на Ставрополье Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минераловодском округе Ставропольского края выявлена очередная вспышка массового отравления. На этот раз признаки кишечного расстройства появились у воспитанников детского сада «Тополёк» в селе Первомайское.

В пятницу, 2 апреля, родители сообщили о плохом самочувствии детей. Выяснилось, что у всех из них наблюдаются общие симптомы — слабость, тошнота, боли в животе и диарея.

О ситуации доложили в Управление Роспотребнадзора. На место ЧП прибыли специалисты. Медработники провели необходимое обследование и взяли анализы. Состояние отравившихся оценивается как удовлетворительное. Госпитализация никому не потребовалась, дети находятся на амбулаторном лечении.

Детский сад по предписанию Роспотребнадзора временно приостановил деятельность. Возбудитель инфекции будет известен после проведения лабораторных исследований.

- В детском саду проведена санитарная обработка помещений. Работа детского сада приостановлена до особого распоряжения Роспотребнадзора, - сообщили «Комсомольской правде» в администрации Минераловодского округа.

В администрации отметили, что данный случай массового заболевания не имеет никакого отношения к случаю в Марьиных Колодцах, где количество заболевших приблизилось к двум сотням. Вода в Первомаское поступает из другой ветки водовода, нежели в Марьины Колодцы.

Более того, дети в саду не употребляют сырую воду, в группах установлены кулеры. По предварительным данным, причиной недомогания малышей из «Тополька» стало пищевое отравление.

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