Появилось видео вызволения сорвавшегося с Эльбруса альпиниста из Липецка

Спасенный альпинист. Фото: стоп-кадр видео пресс-службы МЧС России по КБР

Пресс-служба МЧС России по КБР поделилась видео спасения сорвавшегося в расщелину Эльбруса альпиниста из Липецка. На видео видно, что он долго пробыл во льдах: он весь покрыт снегом. Над разломом - метель, спасателем тоже непросто.

- По состоянию на 22:07 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Спасатели эвакуировали альпиниста с различными ушибами тела на поляну "Азау" где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, - сказано в сообщении пресс-службы.

Сейчас жизни и здоровью альпиниста ничто не угрожает.

Напомним, 7 июня 2021 года в 17:00 в диспетчерскую службу поступило сообщение о двух застрявших альпинистах на Эльбрусе. Они взошли на 4900 метров, когда один турист сорвался в расщелину. Спасатели сразу же отправились на операцию, которая заняла четыре часа.

Пострадавший - житель Липецка 1984 года рождения. Его эвакуировали 7 спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России с двумя единицами техники.

Экстренные службы снова напоминают, что горы - это места повышенной опасности. Всегда нужно следовать четкому маршруту и сообщать о своем местоположении. Часто восхождения на Эльбрус заканчиваются трагедией.

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Последний раз они выходили на связь две недели назад (подробнее).