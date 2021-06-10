Кадыров о смерти Ларисы Шойгу: Яркий политик, заслуженный врач, замечательный человек. Большая потеря!

Умерла Лариса Шойгу, депутат Госдумы, сестра министра обороны. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался насчет смерти Заслуженного врача России, сестры министра обороны Ларисы Шойгу. Она скончалась 10 июня 2021 года от инсульта в Москве, ей было 68 лет.

Кадыров принес свои соболезнования родственникам и коллегам Шойгу, отметив, что она была замечательным человеком.

- Лариса Кужугетовна останется в нашей памяти как добрый и отзывчивый человек, который посвятил многие годы своей жизни лечению людей. Она являлась не только грамотным и мудрым политиком, но также и заслуженным врачом РФ. Мы скорбим вместе с Вами, Сергей Кужугетович! - обратился к министру обороны России глава Чечни.

Напомним, Лариса Шойгу - депутата Госдумы РФ, заместителя Председателя Комитета Госдумы по контролю и регламенту, Заслуженный врач России. Она окончила Томский медицинский институт в 1977 году, долгие годы работала врачом.

Она состояла на должности судебного психиатра, вела собственную практику. В 1999 году перешла работать в центральную поликлинику МЧС России в Москве, на должность врача-рефлексотерапевта. Параллельно с этим она занималась политикой, в 2011 году стала депутатом Государственной думы VI созыва.

Коллеги отзывались о Ларисе как об очень яркой, умной женщине, профессионале своего дела. Весть о ее кончине стала для них "как гром среди ясного неба". Перед инсультом Шойгу болела коронавирусом. Пока нет официальной информации по этому поводу, но родственники и знакомые уверены, что болезнь стала серьезным фактором ухудшения ее состояния.

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