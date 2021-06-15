Монстр дорог: что известно о самокате, с которого упал мэр Кисловодска Курбатов

Александр Курбатов. Фото: Антон Подгайко/ТАСС

12 июня мэр Кисловодска Александр Курбатов упал с электросамоката и впал в кому. По фотографиям можно установить, что мужчина ехал на Kugoo G1. "КП" рассказывает, какие характеристики у транспорта. И почему, будь это мопед, на него нужны были бы права.

Фото с места ЧП

- Kugoo G1 – монстр дорог, которому не страшны никакие дорожные условия. Это отличный вариант для уверенных райдеров, любящих скорость и комфортную езду, - так рассказывает о самокате официальный дилер Kugoo в России. Правда, это описание со страницы уже удалено. Но интернет злопамятен.

Характеристика Kugoo G1 с браузера и с сайта

Самокат не из дешевых. В базовой комплектации он стоит около 70 тысяч рублей. А с донастройкой, гидроизоляцией и внедорожной шиповкой - все 84 тысячи. Характеристики у устройства тоже занятные. Оно выдерживает водителя, вес которого не превышает 150 килограммов. Масса самого самоката - 33,5 килограмма. Тормозная система позволяет плавно останавливаться на сухой поверхности, а при хорошей шине - и на влажной.

Транспорт снабжен двумя электрическими моторами по 1000 Вт. Соответственно, мощность "монстра" - 2 кВт. Согласно закону, это позволяет водителю мопеда ездить без прав. Однако скорость Kugoo G1 превышает допустимую - по заводской характеристике, он разгоняется до 60 километров в час вместо 50-ти разрешенных (но, повторимся, для мопеда). Выходит, что по характеристикам самокат мэра Кисловодска походит на транспорт, требующий водительских прав. Однако закон "О безопасности дорожного движения" не закрепляет специальной категории для электросамокатов.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С МЭРОМ

- Известно, что он [Курбатов - Прим.] ехал около санатория "Вилла Арнест". Это окраина города, рядом парковая зона, но людей там мало. Проезжающий мимо велосипедист увидел обездвиженное тело, вызвал "Скорую", пощупал пульс - жив. Медики оперативно прибыли на место и увезли городского главу в крайне тяжелом состоянии. Курбатова нашли ориентировочно через 15 минут после падения, - рассказывал источник "Комсомольской правды" в правоохранительных органах.

51-летнему градоначальнику диагностировали открытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом ребер слева и тупую травму живота. Курбатов впал в кому, состояние тяжелое, но стабильное. Сейчас он находится на лечении в Москве.

- Спидометр после падения застыл, на нем было 57 километров в час. Уже проведена экспертиза крови градоначальника, в ней алкоголя не обнаружено, - сообщал собеседник издания.

ПРОБЛЕМА ЕСТЬ

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