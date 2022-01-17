Экс-мэр Ставрополя пытался улететь в Турцию по поддельному паспорту Израиля

Игорь Бестужий Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет Белоруссии раскрыл подробности уголовного дела в отношении экс-мэра Ставрополя Игоря Бестужего. Мужчина пытался улететь в Турцию под видом гражданина Израиля, сказано в сообщении на сайте.

10 января Бестужий поймали в аэропорту Минска, когда он проходил пограничный контроль. Сотруднику он предъявил загранпаспорт гражданина России с признаками частичной подделки. Так, в документе заменили страницу с установочными данными. Кроме того, у мужчины был поддельный паспорт гражданина Израиля. На допросе бывший градоначальник пояснил, что купил фальшивку в Москве за 15 тысяч евро. Продавец передала ему документ на имя другого человека, но с его фотографией.

- В декабре 2021 года подозреваемый решил съездить в Турецкую Республику на отдых, в связи с чем приобрел билеты на авиарейс «Москва-Минск» на свой действительный паспорт, а также на авиарейс «Минск-Стамбул» на поддельный заграничный паспорт Российской Федерации, - сообщает СК Белоруссии.

В ведомстве также пояснили, что Бестужий не мог улетать за границу, потому что у него большой денежный долг перед Россией. По информации "КП-Ставрополь", это около 430 млн рублей. Дело экс-мэра Ставрополя уже направлено в суд.

ЗА ЧТО СУДИЛИ

В 2014 году Октябрьский районный суд Ставрополя признал вину Бестужего в двух эпизодах получения взяток. Мужчина через посредников брал деньги с бизнесменов за предоставление муниципальной земли в аренду. По второму эпизоду мэр запросил 50 млн рублей. Предприниматель согласился, но затем обратился в правоохранительные органы. Во время передачи первой части суммы - 12 млн рублей - силовики задержали помощника градоначальника Леонида Козлова. Затем они пришли за самим Бестужим.

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Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, максимально возможному штрафу в 500 млн рублей и лишению права занимать посты на госслужбе в течение трех лет. Его подельники получили условные сроки.

НЕ ОСВОБОДИЛИ ИЗ-ЗА ОДНОГО НАРУШЕНИЯ

После того, как приговор вступил в силу, Бестужему оставалось сидеть семь лет. За хорошее поведение и добросовестную работу библиотекарем в 2018 году его перевели к колонию-поселение. Там он мог жить с семьей за пределами тюрьмы, но только в поселке.

У экс-мэра были все шансы освободиться по УДО еще в 2019 году. В Курском районе заключенный успел действительно много чего. Работал подсобным рабочим, не гнушался бесплатным трудом. Имел 17 поощрений. И занимался образованием: сити-менеджер, имеющий два высших образования, пошел на курсы трактористов. И даже закончил их.

Игорь Бестужий. Фото: архив "КП"

Но прошение не одобрили из-за одного нарушения. В январе 2020 года в кармане куртки Бестужего нашли сим-карту и флешку. Из-за этого суд признал заключенного "злостным нарушителем". Освободился экс-мэр только в феврале 2021 года.

КАК МНОГО ДОЛЖЕН ГОСУДАРСТВУ

По информации источника "КП-Ставрополь" в структуре тюремного надзора, Бестужий отдавал половину своей тюремной зарплаты на погашение долгов. К концу срока он отдал более 19,9 млн рублей, рассказал собеседник издания в судебных приставах. Большая часть из отданного - это старые сбережения экс-мэра.

После освобождения градоначальнику через суд удалось сократить размер штрафа на 50 млн рублей. Сейчас он составляет более 430 млн рублей.

ЧТО ГРОЗИТ БЕСТУЖЕМУ В БЕЛОРУССИИ

Согласно Уголовному кодексу Белоруссии, за подделку документов предусмотрено ограничение свободы до двух лет. Но Бестужий, если суд признает его виновным, избежит такой санкции. По закону Белоруссии, ограничение свободы не дают иностранным гражданам.

Поэтому россиянину грозит либо очередной штраф, либо исправительные работы до двух лет, либо - максимум - арест.