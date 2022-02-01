Прокурору из Осетии запросили 13 лет тюрьмы за заказное убийство мужа сестры, работавшего в Следкоме

Ольга Швецова

Гособвинитель запросил 13 лет колонии для экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, обвиняемой в заказном убийстве сотрудника Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Александра Леонова в Москве. 8 февраля женщине вынесут приговор, передает пресс-служба Мосгорсуда.

Следствие считает, что мотивом убийства стали семейные разногласия. Леонов развелся и делил имущество с сестрой Швецовой, судебный спор складывался в пользу мужчины. Тогда Швецова обратилась к главарю крупной ОПС Аслану Гагиеву, чтобы тот устранил неугодного родственника. "Джако" согласился и не взял с прокурора ни рубля "из уважения". Исполнили заказ в 2012 году два бывших сотрудника МВД, которые подкараулили и застрелили Леонова при его сожительнице. Уже тогда следователи были уверены, что убийство совершили профессиональные киллеры.

15 декабря 2019 года Швецову задержали в аэропорту Беслана. Она летела в Москву, затем - в Германию. У женщины была годовая виза, но следствие считает, что обвиняемая хотела остаться за границей. О причастности Швецовой к преступлению заявил один из задержанных членов банды Гагиева. Ей вменяют подстрекательство и пособничество в убийстве группой лиц из корыстных побуждений.

Уважение Швецова заслужила за поступки вне прокуратуры. В 2007 году она в составе группы из семи человек покорила западную вершину Эльбруса (5,6 тысяч метров). Три человека в ходе восхождения сдались, но только не прокурор.

Ольга Швецова на работе

Известно, что Швецова не признала вину. Главу ОПС "Джако" тоже предстал перед судом, его обвиняют в десятках убийств.

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