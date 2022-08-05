Студент, напавший на пенсионера в Ставрополе, отделался условным сроком

Карим Беков. Фото: стоп-кадр

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор по громкому делу о нападении на пенсионера. Студент Карим Беков, обвиняемый в хулиганстве, получил условный срок, передает пресс-служба суда.

Инцидент случился в апреле 2022 года в сквере на улице 50 лет ВЛКСМ. На пешеходную зону заехали две машины белая "Приора" и наглухо тонированная черная "Гранта". Дорогу автомобилям перегородил пожилой мужчина с внучкой, который был сильно взволнован происходящим. Водитель "Гранты" выбежал, ударил пощечину неприятелю и стал тыкать средним пальцем в лица других недовольных горожан.

Вечером видео попало в сети, а на утро правоохранители заинтересовались делом. Оперативно задержать Бекова не удалось, он пустился в бега, из-за чего студента объявили в розыск. И только через 13 дней парень сдался полицейским.

Из результатов экспертизы следует, что удар Бекова не нанес какого-либо вреда здоровью пенсионера. Потому студенту инкриминировали только хулиганство. По словам источника "КП-Ставрополь", молодой человек признал вину и содействовал следствию. Из-за чего суд приговорил его только к 2,5 годам условного срока.

Кроме того, автохамы, выехавшие на тротуар, получили административное наказание. Ранее сообщалось о шести составленных протоколах по этому факту.

Комментарий прокуратуры

- В ближайшее время прокуратурой города Ставрополя данный приговор суда будет обжалован в апелляционном порядке в связи с мягкостью назначенного наказания.

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