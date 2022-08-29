А вообще-то он предприниматель: священник из Ставрополя ответит перед судом за обман паствы

Евгений Шин

В Ставрополе предъявлено обвинение бывшему помощнику пастора ставропольской церкви "Христианская миссия" Евгению Шину. Его будут судить за несколько эпизодов мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Священнослужитель Шин заслужил репутацию честного, добросовестного дельца. Когда он занимал у прихожан маленькие суммы - возвращал в сроки. Потом речь зашла о больших деньгах. Мужчина предложил пастве вложиться в его бизнес в сфере общественного питания. Люди вкладывают свои деньги, а на выходе получат заемные средства вместе с дивидендами.

Евгений Шин

Такая схема понравилась 22 потерпевшим, которые за четыре года - с 2017 по 2021 год - вложили в дело Шина больше 55 млн рублей. При этом никто не требовал расписок - помощнику пастора верили на слова.

Но в один день священнослужитель вместе с семьей просто растворился. Недовольные вкладчики обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. Правда, долго скрываться мужчине не удалось, сотрудники УМВД и УФСБ по Ставропольскому краю разыскали злоумышленника, задержали и доставили в Ставрополь.

- Прокуратура города Ставрополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Бывший помощник пастора ставропольской церкви "Христианская миссия" обвиняется в мошенничестве. Материалы дела направлены в Промышленный районный суд Ставрополя, - передает пресс-служба прокуратуры Ставрополья.

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