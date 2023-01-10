Боевик-подросток со Ставрополья получил мягкое наказание за нападение на Дагестан в 1999 году

Дело мужчины расследовали и рассматривали больше трех лет Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дагестане вынесли приговор жителю Ставропольского края Ренату Ш., который участвовал в нападении на Ботлихский район республики в 1999 году. Региональное УФСБ сообщает, что мужчину судили за посягательство на жизни военных.

Мужчину задержали в октябре 2019 года. В течение трех лет следователи и прокуроры доказывали вину ставропольца, по итогу суд приговорил его к четырем годам семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

- Мягкость приговора обусловлена тем, что на момент совершения преступления Р. являлся несовершеннолетним. Приговор в законную силу не вступил, - поясняет пресс-служба УФСБ по Ставропольскому краю.

Нападение на Ботлихский район Дагестана в 1999 году возглавляли боевики Басаев и Хаттаб. Во время боестолкновений погибло более 280 военнослужащих и гражданских, еще 800 человек получили различные ранения. Также вторжение террористов нанесло существенный урон экономике республики. Целью боевиков были свержение конституционного строя и нарушение территориальной целостности России.

С сентября 1999 года, когда наступление на Дагестан было полностью отбито, а боевиков вытеснили из республики, правоохранительные органы начали искать причастных к покушение на военных и мирных жителей. Работа по поиску боевиков проводится до сих пор. К примеру, в октябре 2022 года правоохранители задержали жителя Ставрополья, причастного к нападению на псковских десантников на высоте 776 в 2000 году.

По последним данным, к ответсвенности привлекли больше 80 участников банды. Всех их строго наказывают. Например, в 2019 году четверо боевиков получили от 13 до 19 лет в колонии строгого режима за участие в банде Басаева и нападение на военных в Дагестане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свежая кровь: кого и зачем вербуют экстремисты

Присяга на верность экстремистским лидерам всегда приводит к трагедии [подробности]