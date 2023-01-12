Буксировка самолета после снегопада попала на видео в Махачкале

Экипаж запросил подмогу. Фото: стоп-кадр видео.

Непогода в Дагестане внесла свои коррективы в работу практически всех служб и ведомств республики. Со сложностями столкнулись и сотрудники международного аэропорта «Уйташ» в Махачкале.

На видео попал момент буксировки самолета тягачом по засыпанному снегом аэродрому. На кадрах видно, что помощь потребовалась воздушному судну авиакомпании «Победа», выполняющему ежедневные рейсы.

Самолет в заснеженном аэропорту в Махачкале. Фото: стоп-кадр видео.

Подробности инцидента, попавшего на видео, корреспонденту «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе махачкалинского аэропорта. Ситуация оказалась стандартной.

- Это стандартная процедура. Экипаж «Победы» запросил буксировку самолета с взлетно-посадочной полосы к месту стоянки из-за сложных метеорологических условий, - пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

На данный момент аэропорт в Махачкале работает в штатном режиме.

Напомним, с ночи 8 января на территории Дагестана установилась настоящая зимняя погода с минусовой температурой и сильным снегопадом. К борьбе со стихией были привлечены более 500 сотрудников коммунальных служб. В расчистке дорог республиканского и местного значения задействовали десятки единиц спецтехники.

По словам местных жителей, такой снежной зимы в Дагестане давно не было. Подобной величины сугробов не могут вспомнить даже старожилы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борт из Еревана экстренно сел в Махачкале из-за потерявшего сознание пассажира

Больного 70-летнего мужчину встретила реанимационная бригада (подробнее).

Кресла оторвались с людьми: аттракцион сломался на ходу в заснеженной Махачкале

Причиной поломки аттракциона в Махачкале стал скачок напряжения (подробнее).