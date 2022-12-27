От 5 лет до пожизненного: фигурантам дела Арашуковых вынесли приговоры

Арашуковы сели пожизненно. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Мосгорсуд вынес приговор по делу Арашуковых, по которому проходит бывший сенатор Рауф Арашуков, экс-советник гендиректора компании "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и их подельники. Среди последних - бывший временный руководитель СУ СКР по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов и экс-начальник Центра "Э" республиканского МВД Тимур Бетуганов. Согласно данным с сайта суда, в деле фигурирует больше десятка человек.

Рауф Арашуков в суде

Присяжные поддержали обвинение, связанное с Арашуковым. Сенатора Рауфа считают причастным к двум убийствам - лидера черкесского молодежного движения Аслана Жукова и советника главы КРЧ Фраля Шебзухова - и к созданию преступного сообщества, которое действовало на Кавказе 17 лет.

По версии следствия, Жукова убили за то, что он отказался работать на Арашуковых. Рауф просил общественника устроить протест и сорвать заседание парламента, чтобы напугать главу республики и заставить сделать его председателем правительства КЧР. 14 марта 2010 года киллер расстрелял Жукова около автомойки. За убийство заплатили миллион рублей. А Шебзухов погиб из-за случайности. По плану заказчика его надо было только напугать. Политика избили битами, но потом нападавшим показалось, что политик потянулся за оружием, и его застрелили.

Следствие считает, что к созданию ОПС приложил руку и Рауль Арашуков - именно его считает праотцом всего. Его обвиняют в хищении природного газа на астрономическую сумму в 30 млрд рублей. Кроме того, "газового короля" и сенатора судили за дачу ложных показаний, принуждению даче ложных показаний (из материалов дела следует, что давление оказывали на Булатова и Бетуганова) и превышению должностных полномочий.

Мосгорсуд приговорил отца и сына Арашуковых к пожизненным срокам заключения.

И. о. руководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову и начальнику Центра противодействия экстремизму МВД КЧР Тимуру Бетуганову (оба - с приставкой «экс») назначили по 22 года лишения свободы в колонии строгого режима с лишением званий. Бывший следователь управления СК по КЧР Андрей Филиппов проведет 6 лет в колонии общего режима. Туда же на 5 лет отправится экс-директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев.

Также по делу был заявлен ряд исков. Избитый в 2018 году охраной Рауфа Арашукова депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов и оперуполномоченный Рустам Жилетежев, в отношении которого было возбуждено и впоследствии прекращено дело о превышении должностных полномочий, потребовали взыскать с подсудимых в счет возмещения морального ущерба в свою пользу по три миллиона рублей. Сестра Аслана Жукова Алла Камбиева просила 10 млн, а брат и жена Фраля Шебзухова требовали выплаты в 9,5 и 20 млн.

Суд взыскал с Арашуковых 12 миллионов рублей в пользу родственников убитых по их заказу людей.

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