«Пробы дали положительный результат»: выдвинута еще одна версия о массовой гибели каспийского тюленя

В организме погибших на Каспии нерп обнаружили вирус птичьего гриппа. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

У ученых появилась еще одна теория о причине массовой гибели краснокнижной нерпы в Каспийском море. О новых данных, полученных после изучения мертвых тканей животных, рассказал директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

По словам Гаджиева, предварительные исследования массовой гибели каспийских тюленей выявили наличие в организме нерп следов перенесенного вируса птичьего гриппа. При этом как отмечает специалист, делать глобальные выводы и списывать массовую гибель краснокнижного млекопитающего на вирус - еще рано. Исследования продолжаются.

Образцы тканей мертвых тюленей были взяты в декабре, после обнаружения тушек нерп на берегу Каспийского моря. Тогда погибших животных находили в течение нескольких суток в разных местах на протяжении нескольких десятков километров. В начале декабря разбушевавшееся море выбросило на берег свыше 2500 особей.

В Минприроде республики заявили, что основная версия гибели каспийского тюленя - это естественные природные факторы, а к расследованию загадочной гибели каспийского тюленя были привлечены специалисты науки. Некоторые ученые предположили, что виноват - мощный выброс метана, к этой теории также склоняются и в Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре. Журналист «КП-Северный Кавказ» съездила в Дагестан в первые дни трагедии, чтобы поговорить с учеными и местными жителями.

Специалисты Института экологии и устойчивого развития совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда «Компас» изучили материалы и объявили, что «образцы дали положительные результаты на птичий грипп». Отмечается, что еще в конце весны-начале лета 2022 года на острове Малый Жемчужный, где в основном и проводят время каспийские тюлени, зафиксировали массовую гибель дикой птицы от высокопатогенного птичьего гриппа штамма H5N1. К слову, именно этот подвид безопасен для людей.

- Мы думаем, что это могло произойти и с каспийским тюленем, так как есть данные, что во всем мире идет вспышка данного штамма, - рассказал ученый.

Этот подвид гриппа особенно опасен для морских млекопитающих. По словам специалистов, вирус способен привести к смерти даже очень крупного животного. На Аляске уже были зафиксированы случаи гибели медведей от птичьего гриппа.

Алимурад Гаджиев выразил надежду на то, что программа комплексного мониторинга изучения тюленей, разработанная институтом ДГУ совместно с «Компасом», сможет дать более точные ответы на вопрос, от чего умирает краснокнижная каспийская нерпа.

В Красную книгу РФ каспийский тюлень попал 24 марта 2020 года. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

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