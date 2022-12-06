Исследователи пытаются найти ответы, почему погибли нерпы, но однозначных выводов пока нет Фото: Елена БЕРГ

БЫЛ ОСТРОВ ТЮЛЕНИЙ, СТАЛА БАЗА БРАКОНЬЕРОВ

На пляже «Березка» в Махачкале лежит распухшая туша нерпы. Мимо прогуливаются редкие местные жители. О том, что в Дагестане погибло больше 2,5 тысячи этих краснокнижных морских млекопитающих, знают далеко не все, а кто узнает - не удивляется: их тут не первый год выбрасывает на берег.

- Раньше нерп было много. Они так близко подплывали к берегу, что дети с ними вместе плавали, а мы их постоянно гоняли во время рыбалки, - вспоминает Олег, коренной махачкалинец, проживший в городе 60 лет. - Но умирали они по естественным причинам и не так массово, как сейчас. Был остров Тюлений примерно в 100 километрах отсюда, который был местом их размножения, а сейчас там база браконьеров. И климат изменился сильно. Тюлени рожают только на льду, а его здесь давно нет, зимы стали теплые.

О том, что в Дагестане погибло больше 2,5 тысячи нерп, знают далеко не все Фото: Елена БЕРГ

И все-таки это не объясняет столь массовую гибель и разбросанность туш на протяжении 500 километров береговой линии. Ученые пытаются найти ответы, но и их выводы не так однозначны.

- Каждый год в ноябре-декабре это, как правило, происходит, - рассказывает корреспонденту «КП-Северный Кавказ» Разибике Гаджиева, руководитель пресс-службы Минприроды Республики Дагестан. - В декабре 2020 года у нас погибло около 500 особей. Работала большая группа ученых Всероссийского НИИ Рыбного хозяйства и океанографии, Института прикладных проблем экологии Северцева, Прикаспийского института биологических ресурсов. Они, отобрав множество проб, пришли к выводу, что тюлени погибли из-за естественных природных факторов. К которым, в частности, можно отнести выброс метана.

Погибших тюленей находили на протяжении 500 километров береговой линии Фото: Елена БЕРГ

С этим не согласен эколог Заур Газипов, генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр». Его организация следит за экологией и сообщает власти и общественности о гибели флоры и фауны в Дагестане. Вместе с ним мы едем на пляж Малибу Махачкалы, куда выбросило очередную партию мертвых тюленей - около 30 туш.

Эколог Заур Газипов, генеральный директор АНО «Каспийский природоохранный центр» Фото: Елена БЕРГ

- Бедолаги... - осматривает Заур несчастных нерп. - И ведь все упитанные. Нельзя сказать, что они отощали и погибли от недостатка еды, хотя кильки и сельди становится меньше в Каспийском море, но не настолько. И следов сетей нет. А вот в декабре 2020 года 500 штук погибли из-за сетей. По нашему мнению, никакой это был не метан, как говорили ученые. Были явные следы сетей. Некоторые тела в них запутались. Имели механические повреждения. Но сейчас это совершенно другое. Аналогия только временная - поздняя осень и ранняя зима.

Раньше нерп было много, они близко подплывали к берегу Фото: Елена БЕРГ

Газипов считает, что гибель тюленей происходит во время миграции - отсюда и четкая периодичность.

- Сейчас время миграции нерпы с юга на север, - объясняет он. - Она плывет к островам в северной части Каспия. Я не исключаю, что ослабленный иммунитет особей, их зараженность микроорганизмами или инфекциями, не дает им сил пережить миграцию.

КАСПИЙСКОЕ СТОЧНОЕ МОРЕ

Версия Газипова похожа на правду. Каспийское море становится грязнее с каждым годом из-за промышленных и бытовых отходов. Иммунитет падает не только у животных, но и у людей. Достаточно посмотреть на ежегодные сводки Роспотребнадзора Дагестана о заболевающих кишечной инфекцией: это сотни человек.

Каспийское море становится грязнее с каждым годом Фото: Елена БЕРГ

Простая прогулка по пляжам Махачкалы лучше всяких сводок убеждает, что с продуктами жизнедеятельности тут обращаться не умеют: кучи мусора, в которых копошатся огромные крысы, лежат прямо неподалеку от мест купания, но главное - всюду разносится невыносимый запах гнили и текущих прямо в море сточных вод.

- Нам каждый год обещают построить канализационный коллектор, но воз и ныне там, - сетует Заур. - К сожалению, это большая проблема, наша боль. Только треть сточных вод у нас проходит очистку, остальное сбрасывается и выводится в море напрямую. Конечно, это мощный источник инфекций и болезней для людей и животных.

Простая прогулка по пляжам Махачкалы подтверждает - с продуктами жизнедеятельности тут обращаться не умеют Фото: Елена БЕРГ

ШАПКИ ИЗ НЕРП

По словам Александра Жигалина, заведующего кафедрой мониторинга биоразнообразия Томского госунивеситета и доцента Дагестанского госуниверситета, причиной гибели тюленей с большой вероятностью могла стать чума.

Кучи мусора находятся рядом с местами купания Фото: Елена БЕРГ

- Набор вирусов и бактерий, которыми могут болеть тюлени, велик и разнообразен. Это может быть и их специфическая болезнь - чума ластоногих, - рассуждает ученый. - От нее массово гибнут тюлени. Такое было не раз и на Байкале, и в Каспийском море. При отсутствии физических повреждений, а их нет на тушах, очень высока вероятность того, что это патоген. Но окончательный ответ должны дать исследования Института химической биологии и фундаментальной медицины Новосибирска, которые мы получим после 15 декабря.

Результаты вскрытия нерп станут известны после 15 декабря. Фото: предоставлено Минприроды Дагестана

Пока же в ожидании результатов проб специалисты минприроды, росрыболовства, экологии и просто активисты и местные жители заняты сбором трупов, которые находят каждый день десятками вдоль всей линии моря. Сбор осложняет погода - дует сильный ветер, а на море бушует шторм.

Только треть сточных вод проходит очистку Фото: Елена БЕРГ

- У нас сейчас проблема - как их поскорее утилизировать. Туши привлекают собак, ворон. Запах. Так что работаем с утра до вечера, - рассказал чиновник администрации Кировского района Махачкалы Заур Алиев.

Несмотря на массовое и стремительное вымирание нерпы (по некоторым данным, ее осталось не больше 100 тысяч особей в Каспийском море) в махачкалинских меховых магазинах можно обзавестись к зиме шапкой из меха этого краснокнижного животного. Продавец Магомед предлагает купить бейсболку, самый ходовой товар, за 4 тысячи рублей. Шапок в наличии нет, все расхватали, но можно сшить на заказ. Обойдется примерно в 6-7 тысяч.

Сбор погибших нерп осложняет погода - дует сильный ветер, а на море бушует шторм Фото: Елена БЕРГ

- А откуда шкурки? - с подозрением спрашиваю торговца мехом краснокнижных созданий.

Тот на мгновение тушуется, но потом горячо уверяет меня, что мех - «чисто московский».

ВОПРОС РЕБРОМ

Могут ли животные и люди заразиться от мертвых нерп?

- Относительная опасность заражения других животных есть, - говорит доцент ДГУ Александр Жигалин. - Но все зависит от того, с какой болезнью мы имеем дело. Если тюлени болели чумкой, то могут заразиться шакалы и собаки. Но наши наблюдения говорят о том, что они не едят выброшенные на берег туши. Если это птичий грипп, которым тоже болеют нерпы, то опасности могут подвергнуться птицы, которые клюют мертвые тела нерп. Для человека никакой опасности нет. Что касается вреда от гибели почти 3 тысяч нерп в целом для фауны, то это только предстоит установить. Насколько мне известно, подобных исследований пока никто не проводил. Это во-первых, а во-вторых, в предыдущих случаях не было такой массовой гибели - речь шла о сотнях. Говорить о последствиях мы сможем позже, когда будут известны результаты исследований.

ТТХ НЕРПЫ

Длина тела 120-148 см, масса - 50-60 кг. Окраска тела серо-буроватая с коричневыми и темными пятнами. Периодичность размножения - 2-3 года. Беременность длится около 11 месяцев. Самка в приплоде приносит одного щенка. Живет, как и самец, около 50 лет. При добывании пищи способна погружаться на глубину до 80 м, разгоняться до 25 км/ч и задерживать дыхание дольше чем на 60 минут. Ест рыбу и ракообразных.

В России, помимо каспийской, обитает ладожская, байкальская и кольчатая нерпа. Исчезновение не угрожает только байкальской нерпе, поэтому она единственная не занесена в Красную книгу. Промысел нерпы в России официально не ведется.

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- Мы часто заявляем, что нас окружают биологические лаборатории, которые проводят неизвестные эксперименты. А тут такой регион, который часто перевозит нефть и медь. Я бы такую версию тоже проверил, хотя надеюсь, что там все прозаичней, - прокомментировал ситуацию директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев (подробнее).

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