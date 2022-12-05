Эксперты уточняют, что трупы животных обследуют только спустя недели после смерти. Это не позволяет установить истинную причину гибели. Фото: Мария АНАНОВА

4 декабря 2022 года побережье вблизи Махачкалы превратилось в огромное кладбище краснокнижных каспийских нерп. На берег разбушевавшееся море выбросило свыше 2500 особей. Такой массовой гибели нерп в России еще не было. Туши в течение суток находили в разных местах на протяжении десятков километров. Но больше всего их обнаружили недалеко от Сулакской лагуны - между устьями рек Сулак и Шуринка.

По состоянию тел специалисты минприроды республики сделали первое заключение: животные погибли больше двух недель назад. Порезов от рыболовных сетей и прочих следов насильственной смерти не нашли. Первые пробы тканей, по утверждению минприроды Дагестана, говорят и об отсутствии отравления тяжелыми металлами или пестицидами. Однако окончательные выводы исследований станут известны только после 15 декабря — пробы направили в лаборатории нескольких городов.

Генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов также уточнил, что «признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено». Фото: официальный телеграм-канал минприроды РД

Почему вымирают каспийские тюлени

- Есть распространенные причины гибели нерп, среди которых - выбросы подземных газов или химических веществ, - рассуждает ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. - Каспий известен своими подземными запасами метана и углеводородного газа, и каждый год из-за повышенной сейсмоактивности в ноябре-декабре происходит его выброс. Животные гибнут, затем ветрами их выносит на берег. В этом году в ноябре мы уже наблюдали гибель нерп в Актау в Казахстане, где на берег вынесло около 140 особей. Раньше подобное происходило ближе к Азербайджану. Но достоверно определить, что выброшенный на берег тюлень задохнулся от метана или сероводорода, сложно. Вещества быстро улетучиваются и вскрытие этого не покажет.

3 декабря стали приходить первыми печальные известия о массовой гибели тюленей, было найдено 700 особей. Специалисты выехали на место происшествия. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства.

По мнению Глазова, это точно не были токсические вещества.

- Они разъели бы кожу и слизистые животного, - объясняет он. - Возможно, смерть наступила от вирусов - чумы плотоядных или других. В прошлом году в России среди животных была высокая смертность от вирусных заболеваний, в том числе от птичьего гриппа.

А в Дагестане произошел случай, когда собаки, которых провозили люди с собой на судне, болели чумкой, и она перекинулась на нерп. Если сейчас это произошло снова, то это тоже могло послужить причиной гибели животных. Но сначала надо это доказать, что сделать очень непросто. Ведь чтобы определить вирус, кровь или органы надо брать только у свежих трупов, а не полусгнивших.

Дмитрий Глазов считает, что озвученная Росприроднадзором версия про «кислородное голодание» нерп вполне состоятельна, но доказать это лабораторно тоже проблематично:

- Кислородное голодание могло быть следствием того, что какой-то другой газ вытеснил кислород, и тюлени задохнулись.

Сколько осталось каспийских тюленей

По информации минприроды Дагестана, популяция нерп в Каспийском море насчитывает около 300 тысяч особей, а по данным Википедии - 70 тысяч. И каждый год ученые фиксируют ее сокращение.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов рассказал «Комсомолке», что популяцию особей тюленя в самом Дагестане трудно отследить. Фото: сайт Института проблем экологии и эволюции им А.Н. Северцова РАН

- Динамика давно отрицательная, - констатирует Глазов. - Когда-то насчитывался 1 млн нерп, однако не так давно ученые предположили, что популяция уже меньше 100 тысяч. Однако точную численность сегодня мы назвать не можем. Очевидно одно - это вымирающий вид.

Как появились тюлени в Каспийском море

Каспийская нерпа - единственное морское млекопитающее отряда ластоногих в фауне Каспия. Есть две основных версии, как она появилась во внутриконтинентальном водоеме. Согласно одной теории, в четвертичный период развития Земли (начался 2,5 млн лет назад) ледник оттеснил с севера на юг часть популяции близкого вида - кольчатой нерпы. Она попала в новый водоем, где со временем и превратилась в каспийского тюленя.

Другая часть исследователей считает, что современная каспийская нерпа - это потомок тюленей подрода Pusa. Они обитали в предшественниках Каспия - Сарматском бассейне, Меотическом и так далее. Свою гипотезу они объясняют тем, что найденные на территории Дагестана остатки ископаемых тюленей имеют близкородственные черты с современным каспийским тюленем.

А ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

2000 год - гибель 12 тысяч тюленей в Каспии в Казахстане. Причина - преждевременное и слишком быстрое таяние льда на Каспии, из-за которого много молодых особей оказались рано в воде и подхватили инфекционные болезни.

2007 год - гибель 1 тысячи тюленей в Каспии в Казахстане. Причина - заражение вирусом чумы плотоядных.

Декабрь 2016 года - гибель 300 особей на побережье Дагестана. Причина - неблагоприятные природно-климатические факторы.

Октябрь 2020 года - гибель 7 тысяч тюленей на Атлантическом побережье Намибии. Причина - нехватка пищевых ресурсов, которая возникла в результате климатических изменений, и токсины в море.

Ноябрь 2020 года - гибель 300 животных. Причина - выброс природных газов.

Май 2021 года - гибель 170 нерп на побережье Дагестана. Причина - неизвестна. Спустя два месяца отдыхающие на пляже вновь наткнулись на мертвого тюленя. Его тело было покрыто чем-то странным.

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