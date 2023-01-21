Основной версией массовой гибели каспийской нерпы в Дагестане остается выброс природного газа

Основная версия массовой гибели нерпы в Каспийском море - отравление метаном. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре придерживаются версии о массовом отравлении каспийской нерпы метаном. Об этом сообщает телеграм-канал «Экозащита КМВ».

Напомним, в начале декабря на побережье Каспийского моря местные жители начали находить огромное количество туш краснокнижных нерп - около 700 особей. За два дня на берегу обнаружили еще 2500 особей. Такой массовой гибели нерп в России еще не было.

Берег Каспийского моря превратился в кладбище краснокнижных животных. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

На берег Каспийского моря прибыли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. Выяснилось, что все нерпы погибли около 2 недель назад. Заместитель директора Каспийского природоохранного центра Расул Хайбулаев рассказал Радио «Комсомольской Правды», что туши животных выносит на берег спустя неделю после смерти. И потому выяснить, почему они погибли, будет очень непросто.

Специалисты провели вскрытие тюленей и взяли необходимые пробы, которые были отправлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейших исследований. В Минприроде республики заявили, что основная версия гибели каспийского тюленя - это естественные природные факторы.

Корреспондент «КП» съездила в Дагестан на место трагической гибели краснокнижных нерп и поговорила с местными жителями и учеными. Было выдвинуто несколько версий, среди которых в качестве основной отнесли мощный выброс природного газа.

К такому выводу пришел и ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов. Каспий известен своими подземными запасами метана и углеводородного газа, и каждый год из-за повышенной сейсмоактивности в ноябре-декабре происходит его выброс. Животные гибнут, затем ветрами их выносит на берег.

Согласно данным телеграм-канала «Экозащита КМВ» в Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что летальных концентраций загрязняющих веществ, способных вызвать единовременную гибель морских млекопитающих выявлено не было.

Также специалистами Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» сделан вывод, что каспийские тюлени скорее всего не погибли от вирусных или бактериальных инфекций, от истощения или в сетях для рыболовства.

Но в ведомстве уточнили, что все исследования, которые позволять найти причину массовой гибели - окончательно не завершены, а правовая оценка от Следственного комитета пока также не получена.

К слову, на берегу Каспийского моря и сегодня выносит туши краснокнижных нерп. 17 января местные жители обнаружили около 50 мертвых тюленей после мощного шторма, который продолжался три дня. На место выехали специалисты, были взяты пробы воды.

Редакция «КП-Северный Кавказ» продолжает следить за ситуацией.

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