Карали неверных и строили «империю»: Члены «секс-бизнеса» замглавы МВД Ставрополья оспорили наказание

Сергей Рубежной

Фигуранты громкого уголовного дела о «секс-бизнесе», организованного под патронажем бывшего замначальника краевого Управления уголовного розыска Сергея Рубежного, обжаловали приговор Промышленного районного суда Ставрополя. Это следует из открытых данных на ГАС «Правосудие». Влиятельного полицейского и его подельников обвиняют в организации нелегального бизнеса – они зарабатывали на похотливых желаниях мужчин в Ставрополе.

Рубежной затеял такую бизнес-схему в октябре 2015 года, следует из материалов уголовного дела. Полицейский посчитал, что если полностью захватить интимный рынок в Ставрополе, то можно получать огромный процент с каждой девушки. Компаньоном он взял своего соседа Эдуарда, который был ранее судим за аналогичное преступление и слыл в глазах полицейского опытным сутенером. Его руками Рубежной реализовывал задуманное, обеспечивая защиту всей преступной схеме.

В ОПС входили только проверенные люди. Первых членов подтянул лично Эдуард, а они привели своих жен и других родственников, которые занимали значимые посты в структуре. Подконтрольные проститутки вербовали своих подруг и приглашали на работу сутенерами знакомых водителей. Среди фигурантов дела (девушки по вызову проходят как свидетели – Пр.) 16 мужчин и шесть женщин.

Сергей Рубежной. Фото: СУ СКР по СК

Члены ОПС работали в трех подразделениях. Первое – «диспетчеры» – договаривалось с клиентами и передавало адреса второй группе – сутенерам, которыми были бывшие таксисты. Почти каждый вечер водители развозили трех-четырех девушек по дачам, баням и ресторанам. Отмечается, что также у злоумышленников были две квартиры, в которых клиентов обслуживали на месте.

После каждого рабочего вечера сутенеры собирали деньги с девушек. По показаниям куртизанок, за час любви они брали от 2 до 3,5 тысяч рублей, но из этой суммы им доставалось, как правило, только тысяча рублей. Некоторым платили до полутора тысяч рублей. В месяц они получали по 20-30 тысяч рублей, но за эти скромные деньги работали на износ. При этом девушки говорили следователям, что многие приходили в секс-бизнес эпизодически, когда возникали финансовые трудности. И потом не могли уйти.

Третье подразделение – «силовой блок» – составляли крепкие и предприимчивые мужчины. Они завлекали в бизнес свободных девушек, работающих на себя (так называемых «индивидуалок» – Пр.). Их, к примеру, заказывали в какую-нибудь баню, а там им предлагали перейти под «стабильную» крышу. Если девушка отказывались, ее силой заставляли написать расписку с признанием, каким делом те зарабатывают, и угрожали, что если они еще раз ее увидят, то привлекут к уголовной ответственности.

За несколько лет база работниц расширилась до 50-60 девушек. «Силовой блок» подавлял вольности, которые возникали у жриц любви в ходе работ. Например, некоторые успевали подрабатывать на себя. Подобных вычисляли с помощью «контрольной закупки». Посторонние назначали встречу с проституткой, а на адрес приходили они. В наказание неверной сотруднице сбривали локоны либо обливали волосы клеем. И делали ей предупреждение. Девушки не обращались в правоохранительные органы, поскольку помнили разговоры о том, за кем стоит бизнес.

Гособвинение считает, что каждый месяц нелегальный бизнес приносил Рубежному по миллиону рублей (плата была фиксированной – Пр.) и таким образом за три года он заработал около 39 млн рублей. Полицейский получал деньги на личных встречах с Эдуардом, которые назначали по «конспирационным» телефонам с одним номером. Так обвиняемый пытался сохранить в тайне свою причастность к бизнесу, считает следствие.

Правда, с задачей не проболтаться Эдуард не справился. Своим приближенным он хвастался знакомством с «крутым полицейским, который скоро станет самым главным в крае». А доверенные лица даже знали его имя. Но даже участники ОПС пытались не называть друг друга по имени и придумали клички, и Эдуард величал себя «императором».

Ближе к массовым задержанию бизнес стал убыточным. Эдуард рассказывал следователям, что в некоторые месяцы ему приходилось докладывать в выплату для Рубежного из своего кармана. Полицейский не шел на уменьшение ставки и даже усилил меры конспирации – деньги забирал его помощник, которому полагался процент.

Помимо прочего, ОПС не реализовало до конца задуманную бизнес-модель. «Силовой блок» должен был обеспечить монополию на интимном рынке Ставрополя, для чего надо было затмить единственного конкурента, работавшего с банями города. Члены сообщества должны были выкупить все места и продавать услуги девушек дороже. Но план сорвался потому, что некоторые из «силового блока» запили.

– В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Организация преступного сообщества", "Организация занятием проституцией", "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", – сообщала пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

Промышленный районный суд Ставрополя признал членов ОПС виновными. Сергея Рубежного приговорили к 15 годам лишения свободы, штрафу в 2 млн рублей, а его подчиненного – к 11 годам лишения свободы.

– Шести женщинам назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев каждой с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 10 месяцев, а 14 мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режимов соответственно, с ограничением свободы на срок 10 месяцев каждому, – сообщала пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.