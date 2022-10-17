Долю беглого олигарха с Кавказа в заводе китайских машин продают с молотка

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

С молотка готовят продать долю беглого олигарха с Кавказа Хаджи-Мурата Дерева в компании "Дервейс", которая занималась производством китайских машин в Черкесске. Соответствующее объявление появилось в реестре.

Завод "Дервейс" занимался производством китайских машин: Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai и Great Wall. За год с конвейера сходило свыше 25 тысяч автомобилей. Из-за долгов контрольный пакет акций (51%) перешел Сбербанку.

Управляющий имуществом Дерева пытается продать на аукционе 44% акций, начальная стоимость которых составляет более 33,9 миллиона рублей. Участники торгов в каждом шаге должны увеличивать сумму на пять процентов, а это - больше полутора миллионов рублей. Прием заявок на аукцион заканчивается 23 ноября, претенденты должны внести задаток в 10% от стоимости доли.

Завод "Дервейс" в Черкесске Фото: Яндекс.Карты

Олигарха Хаджи-Мурата Дерева признали банкротом еще в 2019 году. У бизнесмена, занимавшегося производством минеральной воды, мебели, машин и организацией регулярных транспортных перевозок, образовался миллиардный долг перед кредиторами. Чтобы покрыть хотя бы часть, управляющий ищет всевозможные источники средств.

Так, через суд он отменил переводы, сделанные Деревым своей семье. В "период подозрительности" (за три года до рассмотрения иска - Пр.) дети олигарха регулярно получали от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов. А жене он перевел еще больше. Сумма аннулированного превышает 425 млн рублей. Также сын Дерева получил от отца особняк в Черкесске и три земельных участка, которые суд уже вернул первоначальному владельцу.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

С молотка ушла большая часть арсенала олигарха. Многие лоты значительно подешевели из-за нескольких несостоявшихся торгов. К примеру, коллекционный Mauser C-96, переделанный под охотничье ружье, продавали за 750 тысяч рублей. В результате его удалось отдать только за 135 тысяч рублей.

Mauser C-96. Начальная стоимость на аукционе - 750 тысяч рублей

Деревы сейчас находятся в Великобритании, на Родине олигарх объявлен в федеральный розыск. Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 319 млн рублей. Судя по фотографиям в соцсетях, семья живет в элитном районе Лондона.

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