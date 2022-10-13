Медный лифчик ставропольского олигарха, задолжавшего вдове Кобзона 25 млн долларов, продают с молотка

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

В Ставропольском крае продолжается процесс по банкротству местного олигарха Вагифа Пейсахова, занявшего и не отдавшего 25 млн долларов Иосифу Кобзону. Управляющий пытается найти любые средства, чтобы покрыть долг хотя бы частично. "КП" стало известно, что с молотка хотят продать даже патент бизнесмена на медный лифчик.

Оказалось, что в 2014 году, еще до разбирательств с певцом, Пейсахов придумал инновационную вещь — "оздоровительный бюстгальтер". Согласно реферату патента, нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей и его можно носить в повседневной жизни. Предприниматель вложил в чашечку лифчика медную пластину, из-за чего он стал целебным. Разработчик пишет, что от меди через пот передадутся ионы, и они "окажут обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие". Это защитит молочные железы женщин.

Патент заморозили в 2021 году из-за неуплаты пошлины. Согласно документам, имеющимся в распоряжении "КП", за патент на медный лифчик просили 40 тысяч рублей — это только начальная цена. Но никто не захотел участвовать в первых торгах.

Под номером 3 медная пластина, под номером 5 - медная U-образная пластина. Фото: Реестр

Что будет с патентом — непонятно. Управляющий имуществом больше не выставляет его на торги, да и сам он попросил суд заменить его на посту. Вполне вероятно, что это связано с последними неудачными попытками вернуть в конкурсную массу две элитные машины — Bently Continental и Rolls-Royce Phantom. Оба автомобиля продали за четыре месяца до приговора Пейсахову. И олигарх выручил со сбыта двух роскошных иномарок всего лишь 200 тысяч рублей. Причем затем новые владельцы продавали машины по рыночным ценам либо снимали их с учета ГИБДД.

Фото объявления по продаже Bently Пейсахова: www.farpost.ru

Два суда посчитали, что продажу элитной иномарки за 100 тысяч рублей нельзя считать злоупотреблением правами. Более того, сделку оформили за пределами "периода подозрительности" — за три года до процесса по банкротству, который начался в сентябре 2020 года по заявлению вдовы Иосифа Кобзона - Нелли.

ПЕЙСАХОВ ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ КОБЗОНА В КАРТЫ

Вагиф Пейсахов был одним из самых известных бизнесменов Ставропольского края. В именных магазинах "шубного короля" закупались столичная элита и богачи из провинции. Первые в Ставрополе Rolls-Royce и "Майбах" — у него.

Миллионеру для расширения нужны были деньги. И взаймы он попросил у Иосифа Кобзона, с которым познакомился в лихие девяностые. Артист, не запросив никаких расписок, одолжил товарищу 25 млн долларов. Все деньги Пейсахов потратил в покер. Когда пошли просрочки, друзья составили договор. Который потом лег в основу уголовного дела против предпринимателя.

В 2016 году Одинцовский суд Москвы признал Пейсахова виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Бизнесмена на шесть лет заключили в чувашскую колонию. В 2018 году, уже после смерти Иосифа Давыдовича, его супруга Нелли подала иск, чтобы взыскать долги.