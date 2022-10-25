Полиция проверяет, кто мог уничтожить бронзовую доску сбежавшего из России Слепакова в Пятигорске

Фото: мэрия Пятигорска

Полиция начала проверку после уничтожения бронзовой доски Семена Слепакова, установленной в пятигорском Парке Победы на аллее местных знаменитостей. Причастных все еще не нашли, рассказал осведомленный источник "КП-Ставрополь".

О разрушении рассказал мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов. Судя по фотографии, бронзовую доску не только вырвали из земли, но и сложили так, чтобы ее нельзя было заново установить.

Если все дойдет до возбуждения уголовного дела, то вероятнее всего, причастным могут вменить вандализм, пояснил другой собеседник издания. Официальных комментариев по инциденту не поступало.

Фото: мэрия Пятигорска

Причиной уничтожения доски называют последние новости о комике. В октябре выяснилось, что Слепаков навсегда покинул Россию. Об этом начали говорить еще в марте 2022 года, но артист отбивался от слухов сарказмом.

— Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и всем пояснял цель поездки. Всегда же предупреждал... Уведомляю, что скоро я покину заграницу.

В сентябре комик уехал в Израиль на гастроли и на одном из выступлений заявил о репатриации. Он рассказал зрителям, что добивался аудиенции в израильском консульстве в Москве, но очередь была неслыханной. Знакомые дали ему нужные контакты, через которые он смог ускорить процесс.

Семен Слепаков Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

— Там мне велели ждать. Так что в ожидании звонка из консульства пришлось отвечать на звонки с незнакомых номеров и выслушивать, как меня посылают в самые отдаленные места и грозят членовредительством.

Теперь Слепаков живет в Тель-Авиве, куда перевез всю семью, в том числе — 92-летнюю бабушку. Несмотря на слухи, комик не подешевел и продолжает выступать, изменив требования в райдере: водитель не должен говорить по-русски, а сопровождать его обязана охрана.