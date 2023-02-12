Битва на равных: Ислам Махачев защитил пояс чемпиона UFC с достойным соперником

Ислам Махачев. Фото: ТАСС

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в первый раз защитил свой титул. В рамках турнира UFC 284 дагестанец одолел австралийского бойца Александра Волкановски.

Ислам Махачев. Фото: ТАСС

У боя был непростой контекст. Во-первых, сам бой проходил на территории Волкановски, в Австралии. И на взвешивании, и на пресс-конференции россиянина встречали недовольным гулом. Во-вторых, Махачева не сопровождал его друг и прошлый чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, который решил полностью завязать с профессиональным спортом. И в-третьих, незадолго до боя дагестанец попал в неприятную ситуацию, покормив милого зверька – карликовое кенгуру, квокки, что в Австралии запрещено законом.

Ислам Махачев с Хабибом Нурмагомедовым. Фото: islam_makhachev

Да и сам Александр Волкановски оказался очень неудобным для первой защиты соперником. Австралиец – самый доминирующий боец последних лет и лидер рейтинга P4P.

Австралиец Александр Волкановски. Фото: Global Look Press

Соперники провели все пять раундов, по ходу поединка лидер постоянно менялся. В первых двух раундах Махачев контролировал соперника и прижал его к сетке, пытаясь задушить. А вот в третьей пятиминутке Волкановски провел несколько впечатляющих атак и даже успел потрепать дагестанца в борьбе у сетки.

Однако в четвертом раунде дагестанец смог вернуть себе преимущество, несколькими ударами пошатнул австралийца и провозил его в борьбе – Волкановски сильно разозлило это, что вылилось в горячий пятый раунд.

Ислам Махачев отстоял пояс чемпиона в бою с Волкановски. Фото: UFC Russia

В конце боя Махачев поймал точный удар, после которого он упал и провел остаток времени в партере. Поединок оказался невероятно напряженным, и долго нельзя было понять, кому отдадут голоса. Однако все судьи проголосовали за победу дагестанца.