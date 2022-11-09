Компанию, дававшую властям Ставрополья взятки в пакетах, оштрафовали на 10 млн рублей

Алексей Когарлыцкий и Александр Золотарев

Фирма, которая передавала взятки экс-министру строительства Ставрополья Алексею Когарлыцкому и бывшему зампреду правительства края Александру Золотареву, оштрафована на 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно обвинению следствия, чиновники получили вознаграждение за беспрепятственную сдачу медицинских объектов в Ставропольском крае. Речь идет о Краевой детской клинической больнице, Краевом клиническом кардиологическом диспансере и Ставропольском краевом клиническом онкологическом диспансере. Когарлыцкий посредничал в коррупционной схеме между подрядчиком и бывшим членом регионального правительства. За три проекта Золотареву передали больше 64 млн рублей.

- Представитель встречался с министром у автомойки, и они ехали на улицу, на которой жил Золотарев. Не доезжая, они останавливались, к ним выезжал Золотарев. И затем Когарлыцкий шел в машину начальника, чтобы оставить черный пакет "BMW" с деньгами, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

- Следователями СК России проведен большой объем работы: проведено более 50 обысков, допрошено более 100 свидетелей. Следователем была собрана достаточная доказательственная база, что в результате и легло в основу обвинения, - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

У чиновников арестовали имущество на 50 млн рублей, сообщало ведомство. Александра Золотарева, не признавшего вину, приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в 150 миллионов рублей и 6 годам запрета занимать любые должности на государственной службе. А Алексея Когарлыцкого - шесть лет в колонии, штрафу в 50 млн рублей и запрету занимать посты в органах самоуправления в течение трех лет.

Привлекли к ответственности также юридическое лицо, которое давало вознаграждение чиновникам. Прокуратура Ставрополья сообщила, что в рамках административного производства компанию оштрафовали на 10 млн рублей.

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