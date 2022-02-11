За что бывшему министру строительства Ставрополья дали взятку Porsche и снегоболотоходом

Александр Сизов и Алексей Когарлыцкий. Фото: Минстрой Ставрополья

Промышленный районный суд Ставрополя приступил к детальному рассмотрению уголовного дела против бывшего министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого, обвиняемого в семи эпизодах получения взяток, двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и одном - превышения полномочий. 11 февраля гособвинитель закончил читать обвинительное заключение, рассказал корреспондент "КП-Ставрополь" из зала суда.

Стало известно, за что Когарлыцкому давали взятки. Одна из них связана с главой общественного совета при Минстрое Ставрополья Александром Сизовым. В декабре 2017 года предпринимателя назначили на пост руководителя органа. Должность позволяла по-прежнему вести бизнес и при этом повышала его влияние в ведомстве. Что увеличило шансы на получение госконтрактов, уверено следствие.

Из обвинительного заключения следует, что за пост главы общественного совета Сизов купил Когарлыцкому Porsche Cayenne S и снегоболотоход, а также подарил два автоприцепа. Один из которых экс-министр отдал своему начальнику, бывшему зампреду правительства Ставропольского края Александру Золотареву, чтобы сблизиться. Общая сумма взятки Сизова - более 8 млн рублей. Еще по одному объекту Когарлыцкий помог Сизову ускорить процедуру принятия акта сдачи, за что получили еще один миллион рублей.

Александр Сизов и Алексей Когарлыцкий во время голосования за пост главы общественного совета при Минстрое Ставрополья

Изъятое имущество Когарлыцкого, полученное в качестве взятки

Когарлыцкий также посредничал в передачи взяток между Золотаревым и подрядчиком, который строил три медучреждения в Ставрополе. Следствие уверяет, что сумма вознаграждения за беспрепятственную сдачу объектов обошелся компании в 64 млн рублей. Из них три миллиона рублей ушли сторонним посредникам, больше восьми миллионов - обнальщикам, остальное - Золотареву.

- Представитель встречался с министром у автомойки, и они ехали на улицу, на которой жил Золотарев. Не доезжая, они останавливались, к ним выезжал Золотарев. И затем Когарлыцкий шел в машину начальника, чтобы оставить черный пакет "BMW" с деньгами, - описывал процедуру передачи денег источник "КП-Ставрополь".

Слушания по делу Когарлыцкого будут идти в особом порядке. То есть, без разбирательств в суде.

- Я поддерживаю это ходатайство, со всем согласен. Вину в преступлениях признаю в полном объеме. Все мероприятия проходили с участием моего адвоката. 28 ноября 2020 года я заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Я дал подробные показания и содействовал в раскрытии преступления в отношении иных лиц, с которыми был в сговоре, - заявил в суде Когарлыцкий.

Вскоре стороны перейдут к прениям, а затем чиновнику вынесут приговор.

Параллельно идут слушания по делу Золотарева и замминистра строительства Ивана Якимова, который по указке начальства без проверки принял работы над легкоатлетическим манежем в Ставрополе. Первому вменяют пять эпизодов получения взяток, а второму - превышение должностных полномочий. Мужчину, в отличии от Когарлыцкого, свою вину не признают.

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